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    Вбивство Гандзюк: суд після перерви обирає запобіжний захід Мангеру

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    <p>Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон</p> - Вбивство Гандзюк: суд після перерви обирає запобіжний захід Мангеру

    Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон

    Фото: Стас Козлюк, Тиждень

    Раніше суд оголошував перерву на чотири години

    У вівторок, 12 лютого, після 4-годинної перерви поновилося засідання Шевченківського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.

    Як відомо, Шевченківський райсуд має обрати запобіжний захід Мангеру. 

    Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

    Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

    Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

    Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство

    Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.

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