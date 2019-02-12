Вбивство Гандзюк: суд після перерви обирає запобіжний захід Мангеру
-
Розсилка
Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон
Раніше суд оголошував перерву на чотири години
У вівторок, 12 лютого, після 4-годинної перерви поновилося засідання Шевченківського райсуду Києва щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого підозрюють в організації вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.
Як відомо, Шевченківський райсуд має обрати запобіжний захід Мангеру.
Напередодні Мангер заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.
Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії.
Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.
4 листопада Гандзюк померла у лікарні.
Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.
Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.