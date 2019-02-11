Мангер заявив, що їде до Києва: тікати не збираюсь



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Владислав Мангер

Мангер 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих

Очільник Херсонської облради Владислав Мангер, якого генпрокурор Юрій Луценко назвав причетним до організації вбивства активістки Катерини Гандзюк, у коментарі Громадському заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

«Сьогодні ознайомився з матеріалами справи, там два томи, все білими нитками шито, я готовий на все відповідати», — сказав очільник Херсонської облради.

«Розумієте, там Катя Гандзюк назвала 20 прізвищ, з тих 20 була одна людина з «Батьківщини» — це я, от до мене і прийшли. Чого вона мене назвала — я взагалі не знаю, де облрада, а де міськрада. Я не знав її (Гандзюк, — ред.) взагалі. От вони кажуть — ліси, які ліси? Щоб я до лісів мав якесь відношення - то це маячня», — додав Мангер.

На запитання про його стосунок до одного з підозрюваних в організації вбивства Гандзюк — Олексія Левіна, Мангер відповів, що не має стосунку до передачі йому бази відпочинку на березі моря.

«Запитайте Мурашкіна (Андрій, юрист Мангера, — ред.), який підписав всі договори (про передачу, — ред.), там я не фігурую ані в офіційних, ані в неофіційних документах», — наголосив Мангер.

На питання, чому він взяв відпустку відсьогодні, Мангер відповів: «Взяв відпустку за власний рахунок, і залишив виконувача обов'язків, до речі, представника БПП, щоб він міг нормально працювати, поки я буду на допитах».

Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.

Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.