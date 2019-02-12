Вбивство Гандзюк: суд обирає запобіжний захід Мангеру
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Мангер сьогодні обіцяє назвати замовників Гандзюк
Сьогодні, 12 лютого, у Києві Шевченківський суд обере запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.
Напередодні він заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.
Журналісти повідомляють, що заздалегідь до будівлі суду приїхали автобуси з нацгвардійцями.
Фото: ТСН
Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії
Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.
4 листопада Гандзюк померла у лікарні.
Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.