Вбивство Гандзюк: суд обирає запобіжний захід Мангеру



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Очільник Херсонської облради Владислав Мангер вже ознайомився з матеріалами справи Фото: Стас Козлюк, Тиждень

Мангер сьогодні обіцяє назвати замовників Гандзюк

Сьогодні, 12 лютого, у Києві Шевченківський суд обере запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру.

Напередодні він заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

Журналісти повідомляють, що заздалегідь до будівлі суду приїхали автобуси з нацгвардійцями.

Фото: ТСН



Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії

Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство.