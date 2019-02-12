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    Вбивство Гандзюк: суд обирає запобіжний захід Мангеру

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    Очільник Херсонської облради&nbsp;<span>Владислав Мангер вже ознайомився з матеріалами справи&nbsp;</span> - Вбивство Гандзюк: суд обирає запобіжний захід Мангеру
    Очільник Херсонської облради Владислав Мангер вже ознайомився з матеріалами справи 
    Фото: Стас Козлюк, Тиждень

    Мангер сьогодні обіцяє назвати замовників Гандзюк

    Сьогодні, 12 лютого, у Києві Шевченківський суд обере запобіжний захід голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. 

    Напередодні він заявив, що не планує тікати за кордон, а 12 лютого вранці буде у Києві і готовий відповідати на запитання слідчих.

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    Фото: ТСН

    Як повідомляв «Главком», голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

    Минулого тижня Херсонська облорганізація ВО «Батьківщина» виключила Мангера з членів партії

    Нагадаємо, напад на активістку Гандзюк стався у Херсоні 31 липня 2018 року. Вилита зловмисником сірчана кислота обпекла 40% тіла Гандзюк. Їй зробили більше десяти операцій.

    4 листопада Гандзюк померла у лікарні.

    Поліція перекваліфікувала напад на Гандзюк як закінчене умисне вбивство

    Служба безпеки України оголосила у розшук Олексія Левіна (Москаленка) за підозрою в організації вбивства Катерини Гандзюк.
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