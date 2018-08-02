«Ворог не зважає на права людини»: конгресвумен США закликала Росію звільнити Сенцова



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Фото: kaptur.house.gov

Каптур підкреслила, що з кожним днем здоров’я Сенцова погіршується

Співголова Конгресового українського корпусу США конгресвумен Марсі Каптур закликала Росію звільнити українських політичних в’язнів.

Про це вона сказала у спеціальній заяві.

«Мене непокоїть арешт та утримування за ґратами російською владою кримського режисера Олега Сенцова. Олег взявся виборювати свободу для України, виступаючи проти російської агресії та незаконної окупації Криму. Зараз пройшло вже понад 75 днів, як він розпочав голодування у сибірській в’язниці, і з кожним днем його здоров’я погіршується», - заявила Каптур, яку цитує Посольство України в США.

Конгресвумен зауважила, що ворог, який виступає проти свободи, «не зважає на права людини і прагне до глобального підриву основоположних демократичних цінностей».

«Я приєднуюсь до міжнародної спільноти, закликаючи Путіна негайно випустити Олега Сенцова та всіх українських політв'язнів», - підкреслила Каптур.

Раніше повідомлялося, що в колонію до Сенцова не пустили священика.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що 20 липня спілкувалася з Сенцовим в режимі відеоконференції.

За словами російського омбудсмена, Сенцов заперечує інформацію про те, він у критичному стані.