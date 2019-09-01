Зеленський розповів про найважчий день за час президентства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський зазначив, що найважче йому було, коли на фронті загинуло четверо українських військових

Президент України Володимир Зеленський розповів про найважчий день свого президентства.

Про це він сказав у інтерв’ю акторові Станіславу Боклану на телеканалі «1+1«.

Зеленський зазначив, що найважчим для нього був день, коли на Донбасі під Павлополем унаслідок ворожого обстрілу загинуло четверо українських вояків.

Одразу після цих втрат Зеленський зателефонував Путіну і закликав його до миру.

Також варто зазначити, що президент України переконаний у тому, що найважливіший день ще попереду.

«Найскладніший момент, напевно, коли 4 було загиблих і після цього я говорив з президентом Росії. Найважливіший день – ще попереду. Скоро», - сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що під час першої розмови з президентом РФ Володимиром Путіним вони обговорили питання, що стосуються ситуації на Донбасі, проте дані щодо цього у президентів були різні.