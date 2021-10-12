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    $100 за пів ціни: СБУ затримала групу елітних фальшивомонетників

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    Підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві - $100 за пів ціни: СБУ затримала групу елітних фальшивомонетників
    Підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві
    фото: СБУ

    Підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві

    Служби безпеки України викрила угруповання, яке займалося збутом фальшивих валют. Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисники продавали високоякісні $100 підробки за пів ціни.

    Правоохоронці попередньо встановили, що шахраї встигли влити в український валютний ринок сотні тисяч таких підробок.

    Відомо, що «схему» організував житель Києва, налагодивши збут фальшивих доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирської області.

    Зазначено, що підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві. У пресцентрі СБУ повідомляють, що схема збуту працювала щонайменше з початку цього року.

    Зокрема, підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібними партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.

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    $100 за пів ціни: СБУ затримала групу елітних фальшивомонетників
    $100 за пів ціни: СБУ затримала групу елітних фальшивомонетників
    $100 за пів ціни: СБУ затримала групу елітних фальшивомонетників
    $100 за пів ціни: СБУ затримала групу елітних фальшивомонетників
    $100 за пів ціни: СБУ затримала групу елітних фальшивомонетників

    Правоохоронцям вдалося затримати організатора схеми та покупця у Києві під час реалізації чергової партії підроблених грошей – $ 2 тисяч.

    Після чого було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та за місцями злочину, де вилучено:

    • гроші, отримані злочинним шляхом;
    • вогнепальну зброю та набої;
    • чорнові записи із «клієнтською базою» організатора схеми.

    Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) ККУ.

    Поліція встановлює всі шляхи надходження підробленої валюти до фігурантів.

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    Теги: СБУ Київ кримінал шахрайство валютні операції гроші Україна
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    $100 за пів ціни: СБУ затримала групу елітних фальшивомонетників