$100 за пів ціни: СБУ затримала групу елітних фальшивомонетників

Підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві

Підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві

Служби безпеки України викрила угруповання, яке займалося збутом фальшивих валют. Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисники продавали високоякісні $100 підробки за пів ціни.

Правоохоронці попередньо встановили, що шахраї встигли влити в український валютний ринок сотні тисяч таких підробок.

Відомо, що «схему» організував житель Києва, налагодивши збут фальшивих доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирської області.

Зазначено, що підроблені гроші були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві. У пресцентрі СБУ повідомляють, що схема збуту працювала щонайменше з початку цього року.

Зокрема, підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібними партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.

Правоохоронцям вдалося затримати організатора схеми та покупця у Києві під час реалізації чергової партії підроблених грошей – $ 2 тисяч.

Після чого було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та за місцями злочину, де вилучено:

гроші, отримані злочинним шляхом;

вогнепальну зброю та набої;

чорнові записи із «клієнтською базою» організатора схеми.

Наразі тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) ККУ.

Поліція встановлює всі шляхи надходження підробленої валюти до фігурантів.