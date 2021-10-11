Пальчевському, який приховав звіт своєї партії, суд призначив смішний штраф

Політик тричі не прийшов до НАЗК для надання відповідних пояснень щодо звіту про майно, доходи та видатки своєї партії «Перемога Пальчевського»

Солом’янський районний суд Києва оштрафував на 5,1 тис. грн керівника політичної партії «Перемога Пальчевського» Андрія Пальчевського за допущені порушення у звіті політсили за ІV квартал 2020 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 27 вересня.

До суду надійшов адмінпротокол, складений департаментом запобігання політичної корупції Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). У ньому сказано, що у звіті партії Пальчевського відображено залишок коштів на кінець звітного кварталу, який становить 0 грн. При цьому до звіту не додано довідку установи банку про рух коштів.

Крім цього, не повні документи подано стосовно майна та фінансування шести осередків партії Пальчевського.

Сам політик до суду не прийшов, але направив адвокатку. Вона повідомила, що її клієнт не визнає своєї вини у вчиненні адміністративного правопорушення. Тому просила повернути матеріали НАЗК на доопрацювання. Своє клопотання адвокатка мотивувала тим, що Пальчевському не повідомили належним чином про свої права як особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Також його не сповістили про місце, день та час складення адмінпротоколу.

Водночас, як з’ясував суд, Андрій Пальчевський тричі проігнорував виклик НАЗК для надання відповідних пояснень щодо звіту про майно, доходи та видатки своєї партії «Перемога Пальчевського». Тому обставини, викладені в протоколі про адміністративне правопорушення щодо Пальчевського, знайшли своє підтвердження під час судового розгляду справи. Крім штрафу, політик заплатить 454 грн судового збору.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2020 року НАЗК при перевірці фінансового звіту «Перемога Пальчевського» виявило низку порушень – від відсутності даних про один із банківських рахунків партії та невідображення витрат на конференцію до ймовірного використання понад сотні підставних донорів та заниження на 20 млн витрат на зовнішню рекламу.

Офіційно партія «Перемога Пальчевського» з’явилася наприкінці червня шляхом перейменування партії «Україна завтра». Політичні амбіції телеведучий та бізнесмен Андрій Пальчевський почав проявляти одразу після президентських виборів 2019 року.

Андрій Пальчевський – російський і український підприємець, засновник і президент клініки та фонду Eurolab. Упродовж березня–липня 2010 року був першим заступником міністра у справах сім'ї, молоді та спорту. Працював ведучим на телеканалах «Інтер», «Перший національний» і «Прямий».