104 колишніх військових у Туреччині засудили до довічного ув’язнення

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Після спроби перевороту у липні 2016 року турецька влада вдалася до жорстких заходів проти опозиції

Турецький суд засудив 104 колишніх військових офіцерів до довічного ув’язнення за звинуваченнями в участі у спробі державного перевороту в 2016 році. Про це повідомляє ВВС.

Суд в місті Ізмір також виніс рішення про менші вироки ще для 52 підсудних. 21 людина отримала 20 років ув'язнення за «допомогу у спробі вбивстві президента», а 31 особа була засуджена на терміни від 7 до 11 років за «членство в терористичній організації».

Після спроби перевороту у липні 2016 року турецька влада вдалася до жорстких заходів проти опозиції, а також тих, кого вважають причетними до руху проповідника Фетхулаха Гюлена. Анкара звинувачує Гюлена, який живе в США, в організації перевороту.

Понад 150 тисяч державних службовців були звільнені з роботи, близько 50 тисяч осіб опинилися за гратами.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше заявляв, що підтримує поновлення смертної кари за участь у державних переворотах.