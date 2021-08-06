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    15-й Бандерштат: біля Луцька розпочався фестиваль (фото)

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    15-й Бандерштат: біля Луцька розпочався фестиваль (фото)
    Фото Бандерштат/ Facebook

    У п’ятницю запрацювали літературна і гутіркова сцени фестивалю

    У селі Рованці біля Луцька стартував ювілейний п'ятнадцятий фестиваль українського духу Бандерштат, який триватиме три дні. Про це повідомляється на сторінці Бандерштату у Facebook.

    Зокрема, у п’ятницю запрацювали літературна і гутіркова сцени фестивалю.

    «Вже традиційно на гутірковій сцені Бандерштату відбулась зустріч з ветеранами УПА», – повідомляють організатори фестивалю.

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    Фото Бандерштат/ Facebook
    Фото Бандерштат/ Facebook
    Фото Бандерштат/ Facebook
    Фото Бандерштат/ Facebook

    Однією з перших гостей літературної сцени стала Наталка Позняк-Хоменко – журналістка, співробітниця Українського інституту національної пам’яті, авторка книги «Волонтери: сила небайдужих».

    Традиційно вже на території фестивалю у селі Рованці встановлюють наметове містечко.

    У суботу й неділю на музичній сцені фестивалю виступлять відомі українські гурти: «Один в каное», «Dakh Daughters», ТНМК, «Жадан і собаки», «Широкий лан», Mad heads та інші.

    На цьогорічному Бандерштаті діє центр вакцинації, організований за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. Перші фестивальники уже мали змогу відвідати його й отримати щеплення. Також на території фестивалю цілодобово працюватиме медичний пункт.

    Нагадаємо, на території скельного Державного історико-культурного заповідника «Тустань», що неподалік від села Урич, відбувається один із головних фестивалів літа на Львівщині – «ТуСтань!».

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    Теги: книги фестиваль
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    15-й Бандерштат: біля Луцька розпочався фестиваль (фото)