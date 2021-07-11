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    На Волині змагалися любителі екстремального водного туризму (фото)

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    Фестиваль відвідують учасники з усієї України - На Волині змагалися любителі екстремального водного туризму (фото)
    Фестиваль відвідують учасники з усієї України

    Фестиваль «Поліська регата» щоліта збирає поціновувачів сплаву на байдарках

    11-12 липня у Національному природному парку «Прип’ять-Стохід», що на Волині, відбувся фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата-2021».

    Цього року у сплаві на байдарках заплавою Стоходу змагалися 12 команд із різних куточків України. Про це йдеться на сторінці Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» у Facebook.

    Стартували вони із Любешова і впродовж двох днів мандрували Поліською Амазонією.

    Фінішували учасники на озері Люб'язь.

    Цьогоріч найкращий результат показали гості із Дніпра – команда «TravelKayak-NUTREND».

    «Вони дистанцію у декілька десятків кілометрів за 4.31.16 год., другими фінішували команда «Шалені весла» із результатом у часі 5.05.03 год. Третє місце виборола команада «Прип'ять», їхній результат 5.20.58 год.», – розповіли організатори.

    Крім того, на березі озера відбувся фестиваль фольклору «Співає Полісся», а також спортивні змагання.

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    Фото зі сторінки Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» у Facebook
    Фото зі сторінки Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» у Facebook
    Фото зі сторінки Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» у Facebook
    Фото зі сторінки Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» у Facebook
    Фото зі сторінки Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» у Facebook
    Фото зі сторінки Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» у Facebook
    Фото зі сторінки Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» у Facebook
    Фото зі сторінки Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» у Facebook
    Фото зі сторінки Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» у Facebook
    Фото зі сторінки Національного природного парку «Прип’ять-Стохід» у Facebook

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    Теги: фестиваль
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    На Волині змагалися любителі екстремального водного туризму (фото)