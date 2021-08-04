«ТуСтань!». На Львівщині відбувається видовищний фестиваль (фото)

На фестивалі вже на повну працюють керівники майстер-класів

На фестивалі вже на повну працюють керівники майстер-класів

Ключова тема – це роль реконструкції у збереженні культурної спадщини України

На території скельного Державного історико-культурного заповідника «Тустань», що неподалік від села Урич, відбувається один із головних фестивалів літа на Львівщині – «ТуСтань!». Про це повідомляє Укрінформ.

Захід триватиме протягом тижня, сюди з’їдуться реконструктори та поціновувачі середньовіччя з усієї України.

Співорганізатор заходу Марія Іванців повідомила, що фестиваль «ТуСтань!» є унікальним, бо щороку він розвивається в напрямку живої історії.

«В нашому форматі музейні експонати оживають. Ми не скликаємо людей на масові атракції, в нас більш сімейний пізнавальний формат, щоб зберегти українську культурну спадщину і передати її нащадкам. Сьогодні вже третій день нашого фестивалю, перші два були більш організаційними, ми розставляли наметове середньовічне містечко, приїхали перші учасники гості з Києва, Стрия, Львова, Івано-Франківська, Закарпаття – табір розростається. До нас приїжджають зі всієї України і з-за кордону», – зазначила Іванців.

Відомо, що організатори дещо поміняли формат. Відповідно захід триватиме протягом тижня, а не лише відбуватиметься на вихідних, як було раніше.

На території фестивалю для гостей щодня з 11:00 до 19:00 відкритий середньовічний табір, а також відбуваються майстеркласи.

Організатор фестивалю запевняє, що вже на повну працюють ремісники – гончарі, текстильники, столяри, ливарники. Також на фестиваль завітав учасник гурту «Хорея Козацька» Данило Перцов. Він демонструватиме середньовічні музичні інструменти, гратиме на них, створюючи атмосферу старовинного міста.

«У нас немає рамок, графіків, часових обмежень. Це безперервний процес ремісничого життя – цілий день. Якщо людина хоче, може прийти і увесь день провести з ковалем, а може спробувати себе і в малярстві, і в гончарстві, постріляти з лука, послухати цікавих доповідачів в лекторії. Наша ключова тема – це роль реконструкції у збереженні культурної спадщини в Україні. Ми хочемо показати, що такий формат – це невід’ємна частина музею, а особливо заповідника», – додала Іванців.

Цікаво, що на фестивалі гарно обіграно військову справу Середніх віків. Відповідно можна буде взяти участь у кінній лицарській програмі, побачити парні поєдинки, групові битви затупленою зброєю на лицарському турнірі, Тустанський лицарський турнір та штурм фортеці з використанням відповідної зброї.

На вихідних працюватиме майстерня співу від гурту «Жива», а також виступатиме «Хорея Козацька».

Додамо, що на Львівщині в центрі Буська, біля палацу графа Казимира Фелікса Бадені, відбувся другий фестиваль у стилі ретро «BadenіFest».

Нагадаємо, що в Міністерстві культури та інформаційної політики вирішили, що варто відремонтувати «Палац Потоцьких» у Тульчині.

Раніше повідомлялося, що Палац Потоцьких у Франківську перебуває у занедбаному стані.

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