На Одещині відбувся фестиваль скульптур з піску (фото)

Для скульптур з піску організатори завезли 80 тонн будівельного піску

Цього року основною темою фестивалю обрали космос

Учасники Одеського фестивалю піщаної скульптури Sand Fest створили справжню красу на інклюзивну пляжі «Дельфін». Про це пише 8NEWS у Facebook.

Цього року основною темою фестивалю обрали космос.

Аби виліпити скульптури, організатори завезли 80 тонн будівельного піску. Участь в конкурсі взяли дванадцять команд.

Перше місце зайняла команда Дмитра Кононова з роботою «Астронавт-геолог». Срібло дісталося команді Максима Смирнова, яка спорудила «Космічного кота». Замикає трійку лідерів команда Миколи Жуковського зі скульптурою «Білка і Стрілка».

Додамо, що старовинну каплицю відомої італійської родини Медічі, оздоблену скульптурами Мікеланджело, команда істориків, науковців та реставраторів змогли очистити за допомогою бактерій.

Нагадаємо, що комісія з питань встановлення пам’ятних знаків погодила звернення «Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції» стосовно встановлення скульптури, присвяченої пам’яті загиблим, на Алеї пам’яті на території парку культури та відпочинку «Перемога» у Дніпровському районі.

Як повідомлялося, інсталяція в рамках проєкту Merman, який українці планували втілити у пустелі Невада на фестивалі Burning Man, перебувала протягом нетривалого часу в Києві.

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