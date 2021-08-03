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    На Одещині відбувся фестиваль скульптур з піску (фото)

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    Для скульптур з піску організатори завезли 80 тонн будівельного піску - На Одещині відбувся фестиваль скульптур з піску (фото)
    Для скульптур з піску організатори завезли 80 тонн будівельного піску
    Фото: 8NEWS/Facebook

    Цього року основною темою фестивалю обрали космос

    Учасники Одеського фестивалю піщаної скульптури Sand Fest створили справжню красу на інклюзивну пляжі «Дельфін». Про це пише 8NEWS у Facebook.

    Цього року основною темою фестивалю обрали космос.

    Аби виліпити скульптури, організатори завезли 80 тонн будівельного піску. Участь в конкурсі взяли дванадцять команд.

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    На Одещині відбувся фестиваль скульптур з піску (фото)
    На Одещині відбувся фестиваль скульптур з піску (фото)
    На Одещині відбувся фестиваль скульптур з піску (фото)

    Перше місце зайняла команда Дмитра Кононова з роботою «Астронавт-геолог». Срібло дісталося команді Максима Смирнова, яка спорудила «Космічного кота». Замикає трійку лідерів команда Миколи Жуковського зі скульптурою «Білка і Стрілка».

    Додамо, що старовинну каплицю відомої італійської родини Медічі, оздоблену скульптурами Мікеланджело, команда істориків, науковців та реставраторів змогли очистити за допомогою бактерій.

    Нагадаємо, що комісія з питань встановлення пам’ятних знаків погодила звернення «Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції» стосовно встановлення скульптури, присвяченої пам’яті загиблим, на Алеї пам’яті на території парку культури та відпочинку «Перемога» у Дніпровському районі.

    Як повідомлялося, інсталяція в рамках проєкту Merman, який українці планували втілити у пустелі Невада на фестивалі Burning Man, перебувала протягом нетривалого часу в Києві.

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    Теги: Одеса космос фестиваль
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    На Одещині відбувся фестиваль скульптур з піску (фото)