На Одещині відбувся фестиваль скульптур з піску (фото)
Цього року основною темою фестивалю обрали космос
Учасники Одеського фестивалю піщаної скульптури Sand Fest створили справжню красу на інклюзивну пляжі «Дельфін». Про це пише 8NEWS у Facebook.
Цього року основною темою фестивалю обрали космос.
Аби виліпити скульптури, організатори завезли 80 тонн будівельного піску. Участь в конкурсі взяли дванадцять команд.
Перше місце зайняла команда Дмитра Кононова з роботою «Астронавт-геолог». Срібло дісталося команді Максима Смирнова, яка спорудила «Космічного кота». Замикає трійку лідерів команда Миколи Жуковського зі скульптурою «Білка і Стрілка».
Додамо, що старовинну каплицю відомої італійської родини Медічі, оздоблену скульптурами Мікеланджело, команда істориків, науковців та реставраторів змогли очистити за допомогою бактерій.
Нагадаємо, що комісія з питань встановлення пам’ятних знаків погодила звернення «Київського міського центру допомоги учасникам антитерористичної операції» стосовно встановлення скульптури, присвяченої пам’яті загиблим, на Алеї пам’яті на території парку культури та відпочинку «Перемога» у Дніпровському районі.
Як повідомлялося, інсталяція в рамках проєкту Merman, який українці планували втілити у пустелі Невада на фестивалі Burning Man, перебувала протягом нетривалого часу в Києві.