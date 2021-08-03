У Житомирі відбудеться авіафестиваль

На заході покажуть фільм «Незламний. Шлях до мрії»

У Житомирі 14-15 серпня відбудеться авіаційний фестиваль «Korolov avia fest». Про це інформує Житомирська міська рада.

«Вже вдруге житомиряни вшанують свого земляка, конструктора перших ракетно-космічних систем Сергія Корольова масштабним космічним фестивалем його імені», – йдеться у повідомленні.

На фестивалі діти зможуть зайняти себе інтерактивними іграми

Відомо, що фестиваль відбуватиметься протягом двох днів. 14 серпня на території Міжнародного аеропорту імені С. П. Корольова на гостей заходу чекатимуть виставка виробів легкої авіації, майстеркласи, виставка авіакосмічної та авіаційної техніки Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, а також експозиція рідкісних тематичних музейних експонатів Житомирського музею космонавтики імені С.П. Корольова, Житомирського військового інституту ім. С.П. Корольова та Поліського національного університету.

На заході можна буде побачити виступ чемпіонів України та світу парашутного клубу «DZ BORO». Також тут відбудуться показові виступи приватної авіації і динамічний показ (проліт) літаків Су-27 та Л-39.

Для дітей працюватимуть локації з майстеркласами та інтерактивними іграми.

Також відбудуться презентація фільму «Незламний. Шлях до мрії» і концертна програма за участі української співачки Насті Каменських.

Також тут можна буде побачити парад байкерів Житомира та Житомирської області мотоклубу «Сталевий дракон», а також відбудеться виставка електромобілів та розіграш автомобіля Tesla.

Програмою також передбачені драгрейсинг від найшвидших автомобілів.

Додамо, що на Львівщині в центрі Буська, біля палацу графа Казимира Фелікса Бадені, відбувся другий фестиваль у стилі ретро «BadenіFest».

Нагадаємо, що з 12 по 25 серпня у Національному заповіднику «Софія Київська» пройде V щорічний фотографічний ярмарок Photo Kyiv 2021.

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