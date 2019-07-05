16% кандидатів у нардепи є безробітними – «Опора»



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Найбільший показник тимчасово безробітних серед кандидатів у партії «Соціальна Справедливість» і ВО «Свобода»

Громадська мережа «Опора» підрахувала, що 16% кандидатів у народні депутати під час позачергових парламентських виборів є тимчасово безробітними, 91% мають вищу освіту.

Про це організація повідомила у Facebook.

«16% кандидатів як за партійними списками, так і в мажоритарних округах є тимчасово безробітними. Найбільший показник тимчасово безробітних серед кандидатів партії «Соціальна Справедливість» і ВО «Свобода», а найменший серед кандидатів політсили «Голос» і Об'єднання «Самопоміч», - ідеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що вищу освіту мають 91% усіх зареєстрованих кандидатів у депутати, 6% мають професійно-технічною або середньою спеціальною освітою і лише 3% здобули загальну середню освіту.

За даними «Опори», найбільший показник осіб з вищою освітою у ВО «Батьківщина» та партії «Сила і Честь».

Як повідомлялося, позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня. За даними Центральної виборчої комісії, понад три тисячі кандидатів балотуються до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах, 22 партії йдуть по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.