Нардеп Гончаренко направив до Міноборони і СБУ запити про вояж Зеленського в Оман



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Володимира Зеленського помітили в Омані на початку січня

Авіасполучення між Україною та Оманом проходить через країни, які в той період часу здійснювали авіаційні та ракетні удари і вели бойові дії

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко направив до Служби безпеки України та Міністерства оборони України запити про те, чи був президент України Володимир Зеленський поінформований про можливу військову сутичку між Іраном і США перед поїздкою в Оман.

«Авіасполучення між Україною та Оманом проходить через країни, які в той період часу здійснювали авіаційні та ракетні удари і вели бойові дії. До наших силовиків у мене кілька запитань. Як мають реагувати в СБУ та Міноборони на наявність загрози для президента в разі, якщо він випадково або невипадково опинився в країні, яка примикає до напружених районів, зокрема на Близькому Сході. Чи був проінформований Зеленський про авіаудари США з 2 на 3 січня і про приведення в повну бойову готовність ракетних військ Ірану? Хто йому про це повідомив і як він відреагував?» - написав Гончаренко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Нардеп наголосив, що, згідно з чинним законодавством, СБУ і Міноборони зобов'язані проводити інформаційно-аналітичні дії в інтересах національної безпеки та доповідати про можливі загрози головнокомандувачу.

«У будь-якому разі такий екзотичний вибір місця для відпочинку Зеленського призвів до того, що він не зміг швидко відреагувати й повернутися в країну після авіакатастрофи з боїнгом МАУ», - наголосив Гончаренко.

Раніше Гончаренко звернувся до Офісу президента з вимогою поінформувати, яким рейсом Зеленський літав в Оман і чи справді мешкав у готелі The Ritz-Carlton, перебуваючи в цій країні.