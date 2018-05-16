«18 травня - День пам’яті жертв геноциду кримських татар» - прес-конференція

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Гостя прес-центру говоритиме про депортацію кримських татар у 1944 році з Криму

У середу, 16 травня, о 12:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція «18 травня - День пам’яті жертв геноциду кримських татар».

Запрошені гості: Ґульнара Бекірова, історик, телеведуча програм на історичну тематику, член Українського ПЕН-клубу, авторка нарису політичної історії «Півстоліття опору. Кримські татари від вигнання до повернення (1941-1991 рр).

Гостя прес-центру говоритиме про депортацію кримських татар у 1944 році з Криму, про причини таких дій радянської влади, про людські втрати, умови життя спецпереселенців, про повернення на півострів, яким символом є 18 травня для кримськотатарського народу сьогодні.

Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: