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    20 прильотів із важкої артилерії. Рашисти обстріляли Сумщину (фото)

    20 прильотів із важкої артилерії. Рашисти обстріляли Сумщину (фото)
    фото: Дмитро Живицький

    Обстріл тривав у період з 06:00-06:30

    Сьогодні, 12 травня, з території Росії знову здійснювалися обстріли по Сумській області. Про це повідомляє Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

    Близько 20 прильотів із важкої артилерії по території с. Нові Вирки Сумського району, - йдеться у повідомленні.

    За словами очільника, обстріл тривав у період з 06:00-06:30. Загинула одна людина.

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    20 прильотів із важкої артилерії. Рашисти обстріляли Сумщину (фото)
    20 прильотів із важкої артилерії. Рашисти обстріляли Сумщину (фото)
    20 прильотів із важкої артилерії. Рашисти обстріляли Сумщину (фото)
    20 прильотів із важкої артилерії. Рашисти обстріляли Сумщину (фото)
    20 прильотів із важкої артилерії. Рашисти обстріляли Сумщину (фото)
    20 прильотів із важкої артилерії. Рашисти обстріляли Сумщину (фото)

    Нагадаємо, що уночі 12 травня російська авіація завдала ударів по Новгороду-Сіверському. Як уточнили в пресслужбі оперативного командування «Північ», вибухи сталися близько 00:10 та 00:23.

    Росіяни здійснили ракетний удар літаком, ймовірно Су-30СМ. Авіаудари завдали по школі-інтернату ім. Ушинського та ЗОШ N2.

    Пресслужба ДСНС Чернігівщини зазначила, що унаслідок авіаудару по школах загинуло три людини.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    20 прильотів із важкої артилерії. Рашисти обстріляли Сумщину (фото)