Обстріл Одеси на 9 травня. Рашистські пропагандисти шукають виправдання (фото)

Російські пропагандисти тиражують вигадки про зброю у одеських ТЦ та іноземних найманців у готелях

Російські ЗМІ та блогери переконують співвітчизників про те, що окупанти обстрілюють тільки військові об’єкти

Російська пропаганда продовжує поширювати брехню про дії своєї армії, яка воює на території України.

Так, знищення торгового центру внаслідок ракетного удару, яке сталося 9 травня, рашистські медіа та блогери пояснили тим, що там нібито зберігалася «західна зброя».

Також пропагандисти країни-агресора виправдати розстріл одного із одеських готелів. За версією рашистських блогерів, у цьому готелі перебували «іноземні найманці».

Так само чинить і міністерство оборони РФ. Коли рашистські ракети обстріляли житлові будинки, російське військове відомство заявило про «знищення великої кількості західної зброї на логістичному терміналі військового аеродрому».

Нагадаємо, 9 травня РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал».

Внаслідок вечірнього удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

Пізніше стало відомо, що рашисти обстріляли торговий центр та складі готової продукції широкого споживання.