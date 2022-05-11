Обстріл села на Бєлгородщині: влада повідомляє про жертви

У Бєлгородській області знову видно дим і чутно вибухи

У Бєлгородській області стався черговий обстріл села на прикордонній території

Село Солохи, що у Бєлгородській області Росії, було обстріляне. Про це написав у Telegram губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Гладков заявив, що обстріл вівся зі сторони України. За словами губернатора, був «частково зруйнований» один будинок. Але, запевнив керівник регіону, «село не горить, будинки не горять».

Разом з тим, у Telegram-каналі «Жесть Белгород» з’явилися фотографії, на яких видно дим над селом Солохи.

Пізніше бєлгородський губернатор заявив, що внаслідок обстрілу є жертви – одна людина померла в машині «швидкої». Поранення отримали три особи.

Нагадаємо, що 3 квітня два потужних вибухи пролунало у районі російського обласного центру Бєлгород неподалік від кордону з Україною.

Пізніше у Бєлгородській області сталося ще кілька інцидентів. Так, вибухи у Бєлгороді були чутні 28 квітня.

30 квітня бєлгородці чули «хлопки» над містом, а жителів міста лякали обстрілами з боку України.

1 травня над Бєлгородом піднявся стовп диму, жителі міста поскаржилися на серію вибухів невстановленого походження.