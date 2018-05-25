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    20-річний солдат на Донеччині втік із військової частини, прихопивши автомат і гранату (фото)

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    20-річний солдат на Донеччині втік із військової частини, прихопивши автомат і гранату (фото)

    Поліція розшукує військовослужбовця Воскобойника Володимира Володимировича

    До Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення з військової служби правопорядку про те, що 24.05.18 близько о 03-00 було виявлено відсутність на спостережному посту військової частини (в районі н.п. Березове Мар’їнського району) бійця військової служби за контрактом, солдата Воскобойника Володимира Володимировича, 18.09.1998 р.н

    Солдат залишив пост разом зі своєю зброєю: автоматом АКС-74У № 151896, двома магазинами з набоями та грантою РГД-5.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «О 10-00 по Волноваському відділі поліції, а також підпорядкованому йому Мар'їнському, В-Новоселківському, Нікольському та Вугледарському відділах введено в дію поліцейську операцію «Сирена», - йдеться у повідомленні.

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