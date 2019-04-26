$2000 за несудимість: на Львівщині під час отримання хабара спіймали поліцейського
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Поліцейський обіцяв чоловіку сприяти в уникненні від реального терміну ув’язнення за зберігання наркотикі
Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР викрили на хабарі старшого слідчого Стрийського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого жителя дві тисячі доларів США.
За вказану суму неправомірної вигоди поліцейський обіцяв чоловіку сприяти в уникненні від реального терміну ув’язнення за зберігання наркотиків.
Правоохоронці затримали зловмисника на одній з вулиць районного центру після одержання всієї суми хабара.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.