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    $2000 за несудимість: на Львівщині під час отримання хабара спіймали поліцейського

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    На Львівщині СБУ викрила на хабарі слідчого поліції&nbsp; - $2000 за несудимість: на Львівщині під час отримання хабара спіймали поліцейського
    На Львівщині СБУ викрила на хабарі слідчого поліції 
    Фото: СБУ

    Поліцейський обіцяв чоловіку сприяти в уникненні від реального терміну ув’язнення за зберігання наркотикі

    Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР викрили на хабарі старшого слідчого Стрийського відділу поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від місцевого жителя дві тисячі доларів США.

    За вказану суму неправомірної вигоди поліцейський обіцяв чоловіку сприяти в уникненні від реального терміну ув’язнення за зберігання наркотиків.

    Правоохоронці затримали зловмисника на одній з вулиць районного центру після одержання всієї суми хабара.

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    $2000 за несудимість: на Львівщині під час отримання хабара спіймали поліцейського
    $2000 за несудимість: на Львівщині під час отримання хабара спіймали поліцейського
    $2000 за несудимість: на Львівщині під час отримання хабара спіймали поліцейського
    Фото: СБУ

    Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. 

    Національна поліція України СБУ Львівщина корупція в Україні хабар
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