26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується витрачати великі кошти

26 травня відзначається Всесвітній день лінді-гоп. Віряни вшановують пам'ять мученика Олександра.

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Яке сьогодні церковне свято

26 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Олександра.

Жив він в III столітті за часів правління імператора Максиміана та був хоробрим воїном. Сповідував чоловік християнство. Тому, коли інші воїни влаштували язичницьке святкування з принесенням жертв ідолам, Олександр залишився вдома. Імператор бачив мужність свого воїна, але не хотів, щоб той був християнином. Тому просив відмовитися від віри. Отримавши відмову, він наказав відсікти йому голову.

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Який сьогодні день у світі

26 травня проводиться Всесвітній день Лінді-хоп.

Афроамериканський танець, що з'явився в Нью-Йорку в 1920-х - 1930-х роках. Ці травневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер. Lindy Hop - американський танець, який народився в Харлемі, Нью-Йорк, у 1928 році. Він був дуже популярний з кінця 1930-х та початку 1940-х років. У своєму розвитку Лінді-хоп поєднав елементи як партнерських, так і сольних танців, використовуючи рухи та імпровізацію афро-американських танців.

Що не можна робити цього дня

Не віддавайте нікому свої речі, можна позбутися щастя.

Заборонені великі витрати, тому що можна опинитися в тяжкому фінансовому становищі.

Розбитий посуд є провісником нещастя, тому варто бути дуже обережними.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: вбили комара – чекайте, що буде ще більша їх кількість зовсім скоро;

Якщо комарів немає, буде маленький врожай трави і вівса;

До світанку почали співати птахи – почнеться дощ;

26 травня ще мало комарів – не буде дощу до кінця цього місяця;

Багато мошок – восени буде багатий урожай грибів;

Часто літають стрижі та ластівки – чекайте на тепло.

Іменини

26 травня День Ангела святкують: Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина.