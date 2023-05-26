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26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Всесвітній день лінді-гоп
фото з відкритих джерел

Цього дня не рекомендується витрачати великі кошти

26 травня відзначається Всесвітній день лінді-гоп. Віряни вшановують пам'ять мученика Олександра. 

Яке сьогодні церковне свято

26 травня в церковному календарі – день пам’яті мученика Олександра.

Жив він в III столітті за часів правління імператора Максиміана та був хоробрим воїном. Сповідував чоловік християнство. Тому, коли інші воїни влаштували язичницьке святкування з принесенням жертв ідолам, Олександр залишився вдома. Імператор бачив мужність свого воїна, але не хотів, щоб той був християнином. Тому просив відмовитися від віри. Отримавши відмову, він наказав відсікти йому голову.

Який сьогодні день у світі

26 травня проводиться Всесвітній день Лінді-хоп.

26 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Афроамериканський танець, що з'явився в Нью-Йорку в 1920-х - 1930-х роках. Ці травневі заходи у третьої декаді місяця мають традиційний щорічний характер. Lindy Hop - американський танець, який народився в Харлемі, Нью-Йорк, у 1928 році. Він був дуже популярний з кінця 1930-х та початку 1940-х років. У своєму розвитку Лінді-хоп поєднав елементи як партнерських, так і сольних танців, використовуючи рухи та імпровізацію афро-американських танців.

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Що не можна робити цього дня

  • Не віддавайте нікому свої речі, можна позбутися щастя.
  • Заборонені великі витрати, тому що можна опинитися в тяжкому фінансовому становищі.
  • Розбитий посуд є провісником нещастя, тому варто бути дуже обережними.

Народні прикмети і традиції

  • Дивилися, який сьогодні день: вбили комара – чекайте, що буде ще більша їх кількість зовсім скоро;
  • Якщо комарів немає, буде маленький врожай трави і вівса;
  • До світанку почали співати птахи – почнеться дощ;
  • 26 травня ще мало комарів – не буде дощу до кінця цього місяця;
  • Багато мошок – восени буде багатий урожай грибів;
  • Часто літають стрижі та ластівки – чекайте на тепло.

Іменини

26 травня День Ангела святкують: Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Юхим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина.

 

Теги: свято традиції чоловік урожай свята

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