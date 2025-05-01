1 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено відмовляти в допомозі людям, які цього потребують

1 травня відзначається День Конституції Маршаллових островів та Свято Весни і Праці та Міжнародний день солідарності трудящих. Віряни вшановують пам’ять пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.

День Конституції Маршаллових островів

Маршаллові Острови були названі так на честь британського капітана Вільяма (Джона) Маршалла, який досліджував цю територію в 1788 році під час перевезення ув’язнених в Австралію, а виявили європейці Маршаллові Острови в 1526 році. Ця честь належить іспанському мореплавцю Алонсо де Саласар. Маршаллові Острови є самоврядним державним утворенням у вільній асоціації з США. Архіпелаг у Тихому океані в Мікронезії, на якому розташовується республіка, охоплює п'ять островів і 29 атолів. Площа суші цієї держави становить близько 181 квадратний кілометр.

Свято Весни і Праці та Міжнародний день солідарності трудящих

Традиційну назву цього місяця як «травень», в Україні для останнього місяця весни, офіційно було повернуто в у XX столітті з відродженням мови народу Київської Русі. Назва походить від слова трава. Зараз Перше травня відзначають у багатьох європейських країнах. В Іспанії, наприклад, день свята називається Зелений Сантьяго. Це свято квітів і закоханих. Сучасна історія свята свідчить, що 1 травня 1886 американські робочі організували страйк з вимогою 8-годинного робочого дня. Страйк і супутня демонстрація закінчилися кровопролитним зіткненням з поліцією.

Яке сьогодні релігійне свято

1 травня у церковному календарі – Велика середа, святого пророка Єремії, священномученика Макарія, митрополита Київського.

Священномученик Макарій, митрополит Київський і всієї Руси жив у XV столітті. Де народився майбутній святитель, маємо досить скупі відомості. Батьки його виховали у православній вірі. В юнацькі роки він прийняв чернечий постриг і проходив послух у київських монастирях, а потім переїхав до м. Вільно (Вільнюс). Митрополит Макарій був ніби опікуном княгині Олени і захисником православ’я на Литовській землі. Проживаючи у Вільно, він постійно турбувався, що його паства залишається в Києві без митрополита.

Велика середа, як і інші дні на Страсному тижні, присвячена останнім подіям земного життя Христа. Вважається, що цього дня Юда зрадив Ісуса Христа за 30 срібників, згадують грішницю, яка омила ноги Ісуса та помазала їх миром. Цього дня віряни сповідаються у церкві. В середу завершують прибирання в хаті та починають прикрашати дім до Паски, починають купувати яйця, щоб пофарбувати на Великдень.

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Що не можна робити цього дня

Жінкам заборонено робити зачіску, стригти волосся, бо можуть з'явитися проблеми з пам'яттю.

Не дозволено відмовляти в допомозі людям, які цього потребують, тому що можна опинитися на їхньому місці.

Не можна грати весілля, тому що шлюб нещасливим буде.

Народні прикмети

дивилися, який сьогодні день: холодна погода на родюче літо;

домашня худоба п'є багато води – чекайте на багатий урожай;

на черемшині вже з'явилося листя – можна вже садити картоплю;

теплий день на прохолодний травень і навпаки.

Пам’ятні події 1 травня

У 1998 році колишній руандійський прем'єр Жан Камбанда визнаний судом винним у геноциді проти народності тутсі, що мав місце в 1994 році, який привів до загибелі більше півмільйона людей.

У 1997 році Румунія офіційно просила вибачення за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців і «продажу» еміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління.

У 1997 році на парламентських виборах у Великобританії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія.

У 1970 році Елтон Джон і поет Берні Топін почали свою спільну роботу над альбомом «Elton John», до якого увійшов перший хіт Елтона Джона «Your Song».

У 1948 році не без активної участі СРСР оголошено про створення Народно-Демократичної Республіки Корея (Північна Корея).

У 1944 році відбувся перший політ реактивного літака «Мессершмітт Me 262».

У 1943 році німецькі нацисти роблять масове вбивство 9000 євреїв з гетто в Бродах на Львівщині.

У 1937 році Президент США Франклін Рузвельт підписав Акт про нейтралітет, який завбачливо не дозволяв США втручатися у військові події в Європі.

У 1931 році в Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої у світі на той момент будівлі (102-поверхового «Емпайр Стейт Білдінг») побудованої за проєктом архітектора Вільяма Лема всього за один рік. Зведена на розі 34-ї вулиці і 5-й авеню будівля вартістю 40 млн доларів залишалася найвищою у світі до 1972 року, коли в Манхеттені були побудовані вежі Міжнародного торгового центру.

У 1930 році в СРСР відкрилася Туркестано-Сибірська залізниця (Турксиб). Саме на мітингу з нагоди цієї події персонаж «Золотого теляти» Остап Бендер знайшов підпільного мільйонера Корейко.

У 1919 році Баварська Радянська Республіка зазнала краху.

У 1919 році в Фінляндії затверджено національний прапор.

У 1886 році в Чикаго пройшла масова демонстрація робітників, яка була атакована поліцією. 4 травня на мітингу протесту від вибуху бомби загинули 7 поліцейських і 60 цивільних. Організатори мітингу були заарештовані і засуджені. У липні 1889 року на Паризькому конгресі 2-го Інтернаціоналу 1 травня в пам'ять про ці події проголошено міжнародним революційним святом трудящих.

У 1851 році в Лондоні, в Кришталевому палаці відбулося відкриття першої Всесвітньої виставки, присвяченої досягненням техніки і культури.

У 1840 році у Великобританії з'явилася в продажу перша в світі поштова марка «Чорне пенні».

У 1786 році у Відні відбулася прем'єра опери Вольфганга Амадея Моцарта «Весілля Фігаро».

У 1776 році Адам Вайсгаупт заснував в Баварії таємне товариство ілюмінатів.

У 1753 році публікація роботи «Species Plantarum» (види рослин) Карла Ліннея. Ця дата вважається підставою ботанічної номенклатури.

У 1707 році Королівство Англія, Уельс та Королівство Шотландія об'єднані в одну державу Королівство Великобританія.

У 1699 році П'єр ле Мойн заснував першу колонію європейців в долині річки Міссісіпі.

У 1682 році Людовик XIV урочисто відкрив Паризьку Обсерваторію.

У 1328 згідно мирного договору 1328 року Королівство Англія визнала незалежність Королівства Шотландія.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.