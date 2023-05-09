9 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Краще перенести на інший день прибирання в будинку, особливо генеральне, адже почнете лаятися з родичами, а також варто утриматися від спонтанних покупок

Сьогодні, 9 травня, українці відзначатимуть День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та День Європи. Віряни вшановують пам'ять священномученика Василя.

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Свято в Україні та світі

9 травня в Україні День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Був встановлений 2016 року, прийшовши на зміну радянському Дню перемоги. Новий зміст цієї важливої для всього людства події, включає переосмислення подій Другої світової війни, чесний діалог навколо складних сторінок минулого. Цього дня прийнято вшановувати пам'ять всіх тих, хто віддав своє життя під час боротьби з нацизмом. Основним символом Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є квітка червоного маку.

Після Другої світової війни в Європі вдалося обʼєднати багато різних народів у мирі та співпраці. Саме тому 9 травня майже в усіх країнах нашого континенту відзначається День Європи. Україна як невіддільна її частина віднині відзначатиме цей день разом з усіма.

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День Європи присвячений єдності країн Європи, миру та солідарності. Інша назва свята – День декларації Шумана. Історично існує одразу два дня Європи. Перший припадає на 5 травня і був створений на честь заснування Ради Європи 1949 року. Другий (9 травня) вшановує подію 1950 року, коли країни-учасниці вперше запропонували створити Європейський союз. Затвердили це рішення декларацією Шумана (тодішній французький міністр закордонних справ). Це було об'єднання вугільної та металевої промисловостей Франції та Німеччини.

Нині для українців цей день набув особливого значення, адже нашу країну та ЄС єднають не лише спільні цінності, історія та культура. Наразі, країни, які раніше були просто сусідами, стали для нас насправді близькими друзями, помічниками та для багатьох – прихистком та порятунком від російської агресії.

Церковне свято

9 травня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Василя. Він жив на початку IV століття в Понтії в місті Амасії. Він підтримував і втішав християн, які страждали від гонінь язичників. На той час Східною частиною Римської імперії правил Лікіній.

Лікіній запалився пристрастю до служниці своєї дружини Констанції, праведної діви Глафіри. Свята діва розповіла про це цариці та просила захисту. Констанція забрала служницю з міста, де у місті Амасії їй надав притулок святитель Василь.

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Правитель дізнався про місцезнаходження Глафіри і зажадав, щоб її та святителя доставили до палацу. Праведна Глафіра померла, перш ніж наказ дійшов до Амасії. Святителя Василія направили до імператора.

Священномученик Василій Амасійський був обезголовлений. Його тіло разом із головою кинули у море. Знайшли святі мощі, які мали приємний запах поблизу Синопія. Бог чудесним чином знову поєднав голову з тілом, тільки лишився на шиї слід від меча. Мощі св. Василя перевезли в Амасію і поклали до збудованої ним церкви.

Прикмети

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

почути кування зозулі – до покращення погоди;

весняний, теплий і сонячний день означає, що добре вродять огірки;

прилетіли ластівки – чекайте на тепло і багатий урожай.

У давнину в цей день замовляли горох, щоб він добре вродив. Також було прийнято готувати страви з гороху, наприклад, гороховий суп, кашу тощо. Також вірили: якщо побачити, як ластівка в'є гніздо, будеш щасливим весь наступний рік.

Заборони

Не дозволено свататися, вінчатися, одружуватися – союз такий буде недовгим.

Небажано їсти страви з картоплі – почнуться сварки в сім'ї.

Краще перенести на інший день прибирання в будинку, особливо генеральне, адже почнете лаятися з родичами.

Варто утриматися від спонтанних покупок.

Не можна позичати друзям гроші.

Заборонено сердитися на рідних.

День ангела

Нині святкують іменини: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.