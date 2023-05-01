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Відомий інтернет-провайдер привітав українців із Днем праці: що не так із 1 травня

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Відомий інтернет-провайдер привітав українців із Днем праці: що не так із 1 травня
фото: Triolan / Facebook

Нічого спільного з українськими традиціями День праці не має 

Група операторів зв'язку, які надають телекомунікаційні послуги, Triolan у соцмережах привітала українців із Днем праці. Працівники компанії вдягнули форму червоного кольору, який більшість українців сприймають негативно через асоціації з Радянським союзом.

Відомий інтернет-провайдер привітав українців із Днем праці: що не так із 1 травня фото 1

День міжнародної солідарності або 1 й 2 травня – свято, пов'язане з масовими демонстраціями робітників у різних країнах світу за відстоювання своїх прав і свобод. Одначе нічого спільного з українськими традиціями воно не має і сприймається в сучасній Україні радше як додатковий вихідний.

Чимало українців виступають за скасування цього свята, адже воно не повʼязане з подіями українського державотворення, історико-культурними традиціями українського народу.

Зауважимо, після проголошення незалежності 1−2 травня залишилися вихідними в Україні. Ідеологічного навантаження День солідарності трудящих, а з 2017 року – День праці, вже не мав, хіба що комуністи і соціалісти проводили свої ритуальні мітинги.

Окрім перейменування свята в 2017 році Верховна Рада скасувала і вихідний 2 травня. Причому вже тоді лунали голоси і щодо можливого прощання з неробочим днем 1 травня.

Противники вказували, що весняний День праці відзначають у 143 країнах світу, а у 83 він є національним святом.

Проте важливо знати, що історія цього свята походить не з Радянського Союзу. Усе розпочалось 1 травня 1886 року, коли тисячі робітників по всьому світу вийшли на протести, щоб захистити свої права. Вони вимагали встановити восьмигодинний робочий день та підвищити зарплату. Страйк тривав протягом трьох днів та супроводжувався зіткненнями з поліцією. З того часу ці протести проводили кожного року.

Згодом міжнародна організація соціалістів запропонувала встановити 1 травня як Міжнародний день праці на честь подій в Чикаго. З того часу цей день став символом боротьби за права робітників по всьому світу.

У Радянському Союзі це було ледь не головне свято. Його називали Днем міжнародної солідарності трудящих. Вперше День робітничої солідарності відзначили у 1890 році у Львові. День Праці вважався державним святом та офіційним вихідним в Українській Народній Республіці.

Спочатку цей день святкували в країнах, де діяли соціалістичні партії та профспілки. Утім, згодом Міжнародний день праці став святом, яке почали відзначати у багатьох країнах світу.

У сучасному світі Міжнародний день праці набув ширшого значення. Свято включає не тільки захист прав робочого класу, а й підтримку боротьби з бідністю та нерівністю, створення гідних умов праці та захист дітей від примусової праці.

За роки свого існування Міжнародний день праці став важливим символом солідарності працівників у всьому світі.

Як відомо, у лютому нардепи зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо встановлення українських свят. Пропонується прибрати з переліку святкових днів 1 травня, а заразом – 8 березня та 9 травня.

Необхідно «усунути спадщину колоніального минулого в культурному житті та побуті» та «покінчити з нав’язаними традиціями минулої спадщини», ідеться в пояснювальній записці.

1 травня законодавці пропонують працювати «для уникнення економічних втрат через ще один вихідний». А замість Дня праці відзначати День матері, який припадає на другу неділю травня: без 8-го березня, але з Днем українки – святкові нововведення від депутатів.

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Теги: свята 2 травня свято

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