Німецький суд покарав чоловіка, який називав Україну «терористичною» державою

Засуджений схвалював загарбницьку війну Росії проти України та був послідовником «проросійських націонал-більшовицьких ідей»

У понеділок земельний суд Гамбурга, що в Німеччині, засудив 32-річного Марселя Й. до трьох років ув'язнення, у тому числі за схвалення агресивної війни Росії проти України та зберігання зброї. Про це повідомило видання Die Welt.

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За словами представника суду, трирічний вирок був обумовлений головним чином тим, що обвинувачений уже був засуджений до ув'язнення у квітні окружним судом Берліна за напад на журналіста. З юридичних причин необхідно було сформувати так званий «загальний вирок». Тоді за напад берлінський суд засудив чоловіка до двох років та чотирьох місяців позбавлення волі. Згідно з обвинувальним висновком у гамбурзькому суді, 32-річний чоловік виправдовував російську агресивну війну проти України в соціальних мережах, а також називав Україну «терористичною державою».

Він вів канал у мережі Telegram, назва та логотип якого були пов'язані з ультранаціоналістичною російською партією «Другая Россия». Він також був засуджений за порушення Закону про зброю, оскільки мав заборонений ніж.

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Засуджений агітував на користь президента Росії Володимира Путіна та його ідеологічних прихильників, таких як ультранаціоналіст Олександр Дугін. Згідно з обвинуваченням, засуджений є послідовником «проросійських націонал-більшовицьких ідей». Крім того, він використовував російський символ військової пропаганди «Z», за демонстрацію якого у Німеччині карають.

Нагадаємо, що нещодавно в Німеччині чоловік не дав шанувальникам «русского мира» провести черговий проросійський мітинг. Чоловік викинув в сторону плакати на підтримку Росії та почав голосно кричати, що те, що роблять ці німці, це порушення прав людини.

До слова, Литва запропонувала ввести кримінальну відповідальність за підтримку Росії.