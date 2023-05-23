Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німецький суд покарав чоловіка, який називав Україну «терористичною» державою

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Німецький суд покарав чоловіка, який називав Україну «терористичною» державою
Засуджений агітував на користь президента Росії Володимира Путіна та його ідеологічних прихильників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Засуджений схвалював загарбницьку війну Росії проти України та був послідовником «проросійських націонал-більшовицьких ідей»

У понеділок земельний суд Гамбурга, що в Німеччині, засудив 32-річного Марселя Й. до трьох років ув'язнення, у тому числі за схвалення агресивної війни Росії проти України та зберігання зброї. Про це повідомило видання Die Welt.

За словами представника суду, трирічний вирок був обумовлений головним чином тим, що обвинувачений уже був засуджений до ув'язнення у квітні окружним судом Берліна за напад на журналіста. З юридичних причин необхідно було сформувати так званий «загальний вирок». Тоді за напад берлінський суд засудив чоловіка до двох років та чотирьох місяців позбавлення волі. Згідно з обвинувальним висновком у гамбурзькому суді, 32-річний чоловік виправдовував російську агресивну війну проти України в соціальних мережах, а також називав Україну «терористичною державою».

Він вів канал у мережі Telegram, назва та логотип якого були пов'язані з ультранаціоналістичною російською партією «Другая Россия». Він також був засуджений за порушення Закону про зброю, оскільки мав заборонений ніж.

Засуджений агітував на користь президента Росії Володимира Путіна та його ідеологічних прихильників, таких як ультранаціоналіст Олександр Дугін. Згідно з обвинуваченням, засуджений є послідовником «проросійських націонал-більшовицьких ідей». Крім того, він використовував російський символ військової пропаганди «Z», за демонстрацію якого у Німеччині карають.

Нагадаємо, що нещодавно в Німеччині чоловік не дав шанувальникам «русского мира» провести черговий проросійський мітинг. Чоловік викинув в сторону плакати на підтримку Росії та почав голосно кричати, що те, що роблять ці німці, це порушення прав людини. 

До слова, Литва запропонувала ввести кримінальну відповідальність за підтримку Росії.

Читайте також:

Теги: Німеччина суд чоловік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловікові загрожує до 15 років в’язниці або довічне ув'язнення
У Миколаєві військовий ЗСУ «зливав» ворогу розвідувальну інформацію
Сьогодні, 08:23
російського агента, який коригував ракетні удари по Одесі, засудили до 15 років ув'язнення
Зливав дані про обороноздатність Одещини: засуджено ворожого агента
Сьогодні, 03:48
Українське журі віддало 12 Лорін зі Швеції, тоді як глядачі дали їй лише 3 бали
Євробачення-2023: хто поставив Україні найвищі та найнижчі бали
14 травня, 11:38
Культ Дня Перемоги 9 травня і пов’язане з ним побєдобєсіє є потужними складовими рашизму і однією з ключових ідеологічних підвалин російського режиму
Як Україна звільнялася від побєдобєсія. Хронологія з 2014 року
9 травня, 15:26
41-річна легенда тенісу Серена Вільямс оголосила про вагітність
41-річна легенда тенісу Серена Вільямс оголосила про вагітність
2 травня, 14:42
Ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади
На Чернігівщині росіяни вбили підлітка, у Павлограді перебої з електрикою: ситуація в регіонах
2 травня, 13:18
Чернігівчанка народила хлопчика вагою майже 5 кілограмів: дитячі речі – малі
Чернігівчанка народила хлопчика вагою майже 5 кілограмів: дитячі речі – малі
1 травня, 08:24
Суд звільнив поліцейського від основного покарання із випробувальним строком один рік
На Волині поліцейський вигадував історії про п’яних хуліганів: як його покарав суд
26 квiтня, 11:18
Комісія виявила «пузаті» манекени у Лаврі
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
25 квiтня, 17:26

Соціум

Німецький суд покарав чоловіка, який називав Україну «терористичною» державою
Німецький суд покарав чоловіка, який називав Україну «терористичною» державою
Визначено двадцять найнещасніших країн світу: список
Визначено двадцять найнещасніших країн світу: список
У Брянській області спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
У Брянській області спалахнула масштабна пожежа (фото, відео)
Як РФ може використати події у Бєлгородській області: припущення розвідки Британії
Як РФ може використати події у Бєлгородській області: припущення розвідки Британії
Росія влаштувала турнір на честь генерала, який допомагав окупувати Маріуполь (фото)
Росія влаштувала турнір на честь генерала, який допомагав окупувати Маріуполь (фото)
Відомий історик проаналізував усі промови Путіна і назвав коронні маніпуляції
Відомий історик проаналізував усі промови Путіна і назвав коронні маніпуляції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Бєлгородська область стала зоною проведення так званої «СВО»
39K
Бєлгород: «Російський добровольчий корпус» затрофеїв БТР, який належав спецслужбам (відео)
27K
Російські добровольці зайшли на Бєлгородщину. Що наразі відомо
11K
«Бавовна» у Бєлгороді: зафіксовано приліт по будівлі ФСБ (відео)
8983
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
7955
Прорив у Бєлгородській області може бути «прелюдією» до контрнаступу – генерал США

Новини

Пожежа у Воронежі, «бавовна» у Бєлгороді, візит Кулеби до Марокко: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Нічна атака: Генштаб повідомив про кількість випущених по Україні дронів
Сьогодні, 06:29
Дощі та подекуди грози: прогноз погоди на 23 травня
Сьогодні, 04:32
Оборонні потреби для України та повоєнна відбудова: Трюдо і Макрон провели переговори
Сьогодні, 02:37
У Нігерії запустили найбільший нафтопереробний завод
Сьогодні, 01:18
23 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту