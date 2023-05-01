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Під Мелітополем підірвано штаб окупантів – Федоров

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під Мелітополем підірвано штаб окупантів – Федоров
фото ілюстративне

Позицію росіян вистежили українські розвідники, вони ж прослідкували момент скупчення окупантів та передали координати далі

Сьогодні, 1 травня, був підірваний штаб окупантів у Михайлівці Запорізькаої області, ворог зазнав втрат. Про це заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

«Сьогодні ворожим військовим, які 1 травня відзначають «день трудящих», точно не до свята. Близько 14:30 прямо в їхній штаб у поки що окупованому селищі Михайлівка завітала «бавовна», – пише Федоров.

Під Мелітополем підірвано штаб окупантів – Федоров фото 1

За його словами, позицію росіян вистежили українські розвідники, вони ж прослідкували момент скупчення окупантів та передали координати далі. «Як результат, замість шашлику – підсмажені окупанти», – додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, авіація Сил оборони за добу завдала чотири ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Теги: окупанти авіація свята озброєння Іван Федоров ворог Запоріжжя

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