Під Мелітополем підірвано штаб окупантів – Федоров

Позицію росіян вистежили українські розвідники, вони ж прослідкували момент скупчення окупантів та передали координати далі

Сьогодні, 1 травня, був підірваний штаб окупантів у Михайлівці Запорізькаої області, ворог зазнав втрат. Про це заявив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні ворожим військовим, які 1 травня відзначають «день трудящих», точно не до свята. Близько 14:30 прямо в їхній штаб у поки що окупованому селищі Михайлівка завітала «бавовна», – пише Федоров.

За його словами, позицію росіян вистежили українські розвідники, вони ж прослідкували момент скупчення окупантів та передали координати далі. «Як результат, замість шашлику – підсмажені окупанти», – додав мер Мелітополя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, авіація Сил оборони за добу завдала чотири ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.