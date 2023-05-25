25 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується ходити в гості

В Україні 25 травня відзначається День державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Віряни вшановують пам'ять святителя Германа.

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Який сьогодні день в Україні

25 травня, в Україні відзначається День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Дату для свята обрали не випадково, адже цього дня у 2006 році постановою Кабміну було передбачено утворення Адміністрації Держспецзв’язку на базі Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, який було ліквідовано.

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Встановлення професійного свята дає можливість довести до відома широких верств населення реальне призначення та завдання підрозділів Держспецзв’язку.

Яке сьогодні церковне свято

25 травня в церковному календарі – день пам’яті святителя Германа.

Жив він у VII столітті і на його долю випало чимало поневірянь. Коли помер його батько, Германа віддав імператор на службу церковним кліриком. Згодом його навіть поставили на пост єпископа. Він завжди захищав християнську віру, за що був засланий в далекі краї. Повернувшись, став патріархом Константинополя. Коли імператором став Лев Вірменин, знову був засланий через пророчі промови і непохитність віри. Помер Герман в віці 96 років.

Що не можна робити цього дня

Не можна приносити додому квіти білого латаття – стане причиною смерті домашніх тварин.

Також не можна зрізати квіти латаття.

Краще не ходити в гості цього дня.

Народні прикмети і традиції

дивилися, який сьогодні день: червоний світанок – до посушливої погоди влітку;

багато квітів на горобині – буде хороший урожай ягід;

ранок похмурий – отже, і літо буде дощовим;

ранкова зоря ясна – до спекотного літа;

багато хрущів – до посухи влітку;

всю ніч співає соловей – буде хороша погода;

сині хмари увечері – до зміни погоди.

Іменини

25 травня День Ангела святкують: Герман, Денис, Іван, Петро, ​​Федір, Євдокія, Семен, Пилип.