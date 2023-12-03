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3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто давати обіцянки

3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю та Всесвітній день комп’ютерної графіки. Віряни вшановують пам’ять преподобного Іоанна Мовчальника.

Міжнародний день людей з інвалідністю

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

3 грудня відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. Міжнародний день ООН, встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 14 жовтня 1992 року.

Історія його виникнення починалася у 80-х роках ХХ сторіччя, коли Організація Об’єднаних Націй оголосила 1983-1992 роки десятиліттям людей з інвалідністю. У цей період проводилися роботи з метою розробки заходів, направлених на поліпшення становища людей з інвалідністю і забезпечення рівних можливостей у суспільстві.

Законом України від 16 грудня 2009 року № 1767-VI нашою державою було ратифіковано Конвенцію про права осіб з інвалідністю і Факультативний протокол до неї. Указом Президента України від 03 грудня 2015 року № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю» закріплено відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю в Україні щороку 3 грудня.

Міжнародний день людей із інвалідністю покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя. Цей день є нагадуванням людству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до людей з особливими потребами.

Всесвітній день комп’ютерної графіки

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

3 грудня святкується Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів). Започаткувала свято американська компанія Alias у 1998 році.

Дату святкування вибрали на честь абревіатури тривимірної графіки (3D): де 3 – число, а D – місяць грудень (англійською December).

Перша компанія з виробництва комп’ютерної графіки з’явилася ще у 1968 році та мала назву «Evans & Sutherland», а створив її Айвен Сазерленд – вчений у галузі інформатики.

Яке сьогодні релігійне свято

3 грудня в церковному календарі – День преподобного Іоанна Мовчальника. Він був православним святим, який жив у VI столітті. Народився у родині благочестивих батьків. Він вивчив Святе Письмо і став єпископом Колонійського. Але він зневірився в мирські справи і покинув свій пост.

Він вступив в монастир преподобного Сави в Єрусалімі і прийняв обітницю мовчання. Останні роки життя прожив в печері, де молився і був самітником. Вмів читати думки, прославився як цілитель.

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Що не можна робити цього дня

  • Не варто давати жодних обіцянок.
  • Не можна лінуватися.
  • Не бажано постійно думати лише про матеріальні блага.

Народні прикмети

  • Якщо снігу випало мало, то наступного року буде поганий урожай.
  • Снігопад зранку до ясного і сонячного дня.
  • Якщо цілий день йде сніг – будуть заморозки, а якщо вигляне сонце – потепління.

Пам’ятні події 3 грудня

  • 1879 – Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання.
  • 1910 – У Парижі продемонстрували першу неонову лампу.
  • 1920 – польський сейм ліквідував територіальну окремішність Галичини. Для позначення етнічної території Східної Галичини введено термін «Східна Малопольща», зникли з вживання слова «українець», «український», вводилися «русин», «руський»
  • 1932 – Постановою Ради Народних Комісарів УСРР заборонено торгівлю м'ясом і худобою в областях України, які ухиляються від виконання плану заготівлі м'яса. Постанова стала однією з причин Голодомору 1933 року.
  • 1967 – Південноафриканський хірург Крістіан Барнард здійснив першу у світі успішну трансплантацію серця.
  • 1976 – У Києві зданий в експлуатацію Московський міст через р. Дніпро.
  • 1984 – Сталась одна з найбільших в історії промислових катастроф – внаслідок витоку отруйного газу на хімічному комбінаті в м. Бхопал (Індія) загинуло понад 2000 осіб, а 20 тисяч – втратили зір.
  • 1989 – Керівник СРСР Михайло Горбачов і президент США Джордж Буш-старший заявили про завершення епохи протистояння двох ідеологічних систем – «Холодної війни».
  • 1989 – в місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку.
  • 1991 – Реагуючи на результати Всеукраїнського референдуму 1 грудня, президент СРСР Михайло Горбачов у своєму телевиступі заявив: «Країна в небезпеці, Вітчизна в небезпеці».
  • 1991 – незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні.
  • 1992 – Генеральна Асамблея ООН проголосила цей день Міжнародним днем інвалідів.
  • 2004 – Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані (дії Центральної виборчої комісії визнано незаконними, а протокол ЦВК – недійсним).
  • 2010 – вночі міліція та спецпідрозділ «Беркут» силоміць демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності в Києві.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Гаврило, Георгій, Іван, Микола, Сава та Федір.

Теги: свято календар традиції свята

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