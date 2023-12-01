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Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво

glavcom.ua
Новий церковний календар на грудень. Коли святкуємо Миколая та Різдво
25 грудня – Різдво Христове
фото з відкритих джерел

Які православні свята в грудні відзначатимуть українці за новим церковним календарем

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. За новим календарем важливі релігійні дати змістилися майже на два тижні раніше. У грудні на нас очікує багато церковних свят, серед яких – Різдво Христове.

Головні церковні свята у грудні 2023 року за новим календарем:

  • 6 грудня – День святого Миколая Чудотворця (раніше 19 грудня);
  • 9 грудня – Непорочне Зачаття святою Анною пресвятої Богородиці (раніше 22 грудня);
  • 24 грудня – Святвечір (раніше 6 січня);
  • 25 грудня – Різдво Христове (раніше 7 січня);
  • 31 грудня – Щедрий вечір, День святої Меланії (раніше 13 січня).

Перелік свят у церковному календарі на грудень 2023 року:

Дата

Православне свято
1 грудня День пророка Наума
2 грудня День пророка Авакума

3 грудня

День пророка Софонія, преподобного Іоанна Мовчальника
4 грудня День великомучениці Варвари, преподобного Івана Дамаскина

5 грудня

День преподобного Сави Освященного

6 грудня

День пам’яті святителя Миколая, архиєпископа Мир Лікійських, чудотворця
7 грудня День Амвросія Медіоланського
8 грудня День преподобного Патапія Фивського

9 грудня

Непорочне Зачаття святою Анною пресвятої Богородиці

10 грудня

День мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа

11 грудня

День преподобного Даниїла Стовпника
12 грудня День святого Спиридона, єпископа Трімітійського

13 грудня

День мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста
14 грудня День мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполонія, Калиніка

15 грудня

День преподобного Павла, святителя Стефана та мученика Елевтерія

16 грудня

День святого Огія
17 грудня День пророка Даниїла й Ананії, Азарії і Мисаїла

18 грудня

День мученика Севастіяна і тих, хто з ним
19 грудня День мученика Боніфатія

20 грудня

День передсвяття Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа; священномученика Ігнатія Богоносця
21 грудня День мучениці Юліянії

22 грудня

День великомучениці Анастасії

23 грудня

День святих десятьох мучеників, що в Криті

24 грудня

Святвечір

День преподобної мучениці Євгенії

25 грудня

Різдво Христове

26 грудня

Собор Пресвятої Богородиці

День священномученика Євтимія, єпископа Сардійського

27 грудня

День святого апостола, первомученика і архидиякона Стефана
28 грудня День святих мучеників, спалених у Нікомидії
29 грудня День святих новонароджених, за Христа вбитих у Вифлеємі; преподобного Маркелла, ігумена обителі Неусипаємих

30 грудня

 День мучениці Анісії

31 грудня

Щедрий вечір

День святої Меланії; День святих і праведних Йосифа Обручника, Давида царя і Якова, по плоті брата Господнього

Нагадаємо, рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання.

Раніше Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього.

Теги: церква свята українці православна церква собор календар Українська православна церква

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