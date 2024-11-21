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21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свято та традиції 21 листопада
фото з відкритих джерел

В цей день не слід займатися важкою фізичною працею

Сьогодні, 21 листопада, День гідності та свободи в Україні. Віряни святкують Введення у храм Пресвятої Богородиці.

День гідності та свободи в Україні

21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це важливе національне свято. Воно було встановлено на честь двох важливих подій в історії України, які стали символом боротьби за права людини, свободу та демократичні цінності:

Революція Гідності 2013-2014 років: Ця подія почалася 21 листопада 2013 року, коли уряд України ухвалив рішення призупинити підготовку до угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Це спричинило масові протести в Києві на Майдані Незалежності, які вилилися в Революцію Гідності. Мільйони українців вийшли на вулиці, вимагаючи змін і більшої європейської інтеграції. Протести завершились у лютому 2014 року після насильницького розгону мирних демонстрантів, внаслідок якого загинули десятки людей. Революція Гідності стала символом боротьби за свободу, гідність та права людини.

Початок Помаранчевої революції 2004 року: 21 листопада 2004 року розпочався протест проти фальсифікації результатів президентських виборів в Україні, коли опозиційний кандидат Віктор Ющенко, якого підтримували значні верстви населення, зазнав невизнаної перемоги через зловживання на виборах. Помаранчева революція стала важливим етапом в українському шляху до демократизації та зміцнення громадянського суспільства.

День соціального підприємництва

Це міжнародне свято, яке відзначається для підвищення обізнаності про соціальне підприємництво та його роль у вирішенні соціальних, екологічних і економічних проблем. Це свято сприяє розвитку бізнес-моделей, які мають на меті не лише отримання прибутку, але й позитивний вплив на суспільство.

У багатьох країнах цей день проводять на підтримку ініціатив, які поєднують комерційну та соціальну  мету. Соціальні підприємці створюють бізнеси, що орієнтуються на вирішення проблем у сфері охорони здоров’я, освіти, екології, боротьби з бідністю, покращення умов життя тощо. Наприклад, підприємства можуть займатися переробкою відходів, створенням доступних товарів і послуг для малозабезпечених або впроваджувати інноваційні рішення в галузі екології.

Всесвітній день рибальства

21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Свято було ініційоване ООН і має на меті підкреслити важливість рибальства як одного з найбільш важливих секторів світової економіки, а також наголосити на необхідності застосування сталих методів рибальства, щоб запобігти виснаженню рибних ресурсів і забрудненню водних середовищ.

День десантно-штурмових військ ЗСУ

21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Дата 21 листопада була обрана для відзначення цього дня не випадково. Саме цього дня, 2016 року, указом президента України було затверджено це професійне свято для десантно-штурмових військ. Вибір цієї дати пов'язаний з історією створення першої частини, яка виконувала завдання, схожі на сучасні десантно-штурмові операції, в складі Збройних сил України.

Всесвітній день телебачення

Цей день був оголошений ООН 1996 року, щоб відзначити важливість телебачення як інструменту впливу на громадську думку, культурну взаємодію та поширення інформації у світі. Вибір дати пов'язаний із подією, яка відбулася 21 листопада 1996 року на Генеральній асамблеї ООН, коли була проведена перша всесвітня конференція з питань телебачення.

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Яке церковне свято 21 листопада

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21 листопада в церковному календарі – Введення у храм Пресвятої Богородиці. Це велике християнське свято, яке присвячене події, коли Діва Марія, майбутня мати Ісуса Христа, була введена у Єрусалимський храм її батьками — Йоакимом та Анною.

За переказами, Марію у віці трьох років відвели до храму, де вона залишилася для служіння Богу. Ця подія символізує початок її духовного життя та посвяти Богу. У храмі Пресвята Богородиця зростала, навчалася молитві та вивченню Святого Письма, що підготувало її до майбутньої ролі Матері Божої. Свято Введення має глибоке духовне значення, оскільки воно підкреслює важливість посвяти Богу та служіння Йому. Цього дня віряни беруть участь у богослужіннях, молебнях і процесіях, які символізують введення Марії у храм і її посвяту Богу.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна голосно сміятися, веселитися, співати.
  • Забороняється давати гроші в борг.
  • Не слід займатися важкою фізичною працею.

Пам’ятні дати

  • похмуро, але тепло – наступний рік буде неврожайним;
  • мороз дуже сильний – до спекотного літа;
  • сніг вже випав – пролежить до весни.

Народні прикмети і традиції

  • 1620 рік – після тримісячного плавання на кораблі «Мейфлавер» сім'ї англійських переселенців-пуритан висадилися в Північній Америці – в районі мису Код;
  • 1783 рік – у небо над Парижем піднімається перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєнна Монгольфье;
  • 1806 рік – Наполеон оголошує «континентальну блокаду» Великої Британії;
  • 1877 рік – Томас Едісон представляє свій фонограф;
  • 1916 рік – потонув «Британнік», корабель-близнюк «Тітаника», налетівши на німецьку міну;
  • 1918 рік – у Львові встановлено польську владу, уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станиславова;
  • 1919 рік – укладають «Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину», який передбачав передавання на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу;
  • 1920 рік – армія УНР переходить Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;
  • 1947 рік – у Нью-Йорку засновують Панамериканську українську конференцію;
  • 1962 рік – президент США Джон Кеннеді знімає блокаду Куби;
  • 2013 рік – в Україні починається Євромайдан.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Олександр.

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