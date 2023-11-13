Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада

У Києві синоптики не прогнозують суттєвих опадів

У понеділок, 13 листопада, у північно-східній частині вночі буде невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Температура вночі буде від 1 до 6° тепла, а вдень очікується від 4 до 9°, у південній частині країни від 8 до 13°. У Карпатах можливий невеликий дощ, а температура там коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу. Вітер західний, південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, а вночі в північних і східних областях місцями може досягати поривів 15-20 м/с.

У Києві прогнозують без суттєвих опадів. Вітер буде південно-західний і матиме швидкість 7-12 м/с. Температура вночі в межах 4-6° тепла, а вдень 7-9°.

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Нагадаємо, над Північним полюсом триває формування полярного вихору, тому перші прогнози погоди на зиму 2023-2024: сніг і низька температура повітря.

З початком осені температура в полярних регіонах починає знижуватися. Це стається через те, що Сонце опускається нижче над горизонтом, і менше енергії досягає Північного полюса. Проте, коли температура в полярних регіонах падає, регіони південніше продовжують отримувати достатньо сонячного світла.

Це призводить до великої різниці у температурі між полярними і субтропічними регіонами. Розпочинається розвиток циркуляції низького тиску, відомої як полярний вихор.