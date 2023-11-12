Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада

У центральних та північних областях вдень очікуються дощі

У неділю, 12 листопада, в більшості областей України очікується хмарна погода. На Київщині оголошено І рівень небезпечності - жовтий. Про це пише Укргідрометцентр.

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У центральних та північних областях вдень очікуються дощі, в південних регіонах значні опади.

Вітер буде південно-західний, переходячи на західний, вдень у північних областях - на північно-західний, зі швидкістю 9-14 м/с. Пориви вітру в Україні досягатимуть 15-22 м/с, а в південній, східній та центральній частині країни - сильні пориви вітру 25-30 м/с.

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Температура вночі та вдень у західних областях коливатиметься від 2 до 7° тепла, у північних - від 4 до 9° тепла, а на інших територіях вночі очікується від 6 до 11°, вдень - від 10 до 15°.

У Карпатах очікують значні снігопади та місцями хуртовини, денні пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с. На дорогах очікується ожеледиця, і температура вночі опуститься до 0-5° морозу, удень буде близько 0°.

У Київській області 12 листопада оголошено І рівень небезпечності - жовтий. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру – 15-20 м/с.

Погода в області буде хмарною зі значним дощем вночі та дощем удень. Вітер буде південно-західний, з переходом на північно-західний, і матиме швидкість 9-14 м/с. Температура повітря вночі та вдень становитиме 4-9° тепла.

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У місті Києві очікується 7-9° тепла як уночі, так і вдень.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов в Україні у неділю.