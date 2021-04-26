Роковини Чорнобильської катастрофи. У мережі показали фото Прип’яті до аварії та зараз

Унаслідок Чорнобильської катастрофи в атмосферу було викинуто близько 190 тонн радіоактивних речовин

35 років тому, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській АЕС сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Внаслідок вибуху реактора у четвертому енергоблоці радіаційне опромінення отримали майже 8,5 млн людей. У зв’язку з цим 26 квітня світ щороку відзначає Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Із зони забруднення евакуювали 200 тис. людей. Під виселення потрапили міста Прип'ять і Чорнобиль і ще 74 поселення.

У понеділок в Україні відбудуться пам’ятні заходи до 35-х роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС та вшанування пам’яті людей, які загинули внаслідок неї. Програмою заходів, які влада раніше затвердила щодо цього дня, заплановано покладання квітів та вінків до місць вшанування ліквідаторів, проведення низки мистецьких акцій, круглих столів та конференцій.

Також на ВДНГ у Києві запрацює мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож» – розповідь про катастрофу – від світового контексту 1986 року до історій людей, долі яких нерозривно пов’язані з подіями 26 квітня 1986 року, а також діалогу щодо подальшої долі Чорнобиля. Для відвідувачів виставка буде відкрита після скасування жорсткого карантину.

Нагадаємо, внаслідок Чорнобильської катастрофи в атмосферу було викинуто близько 190 тонн радіоактивних речовин. Небезпечні радіоактивні речовини виділялися в навколишнє середовище через пожежу, яка тривала майже два тижні. Населення Чорнобиля зазнало опромінення в 90 разів більше, ніж населення Хіросіми після вибуху атомної бомби, пише інформаційне агентство УНН.

Радянська влада повідомила про катастрофу через два дні – 28 квітня. Тоді агенція ТАСС лише повідомила, що внаслідок аварії пошкоджено один з реакторів, потерпілим надається допомога, а влада створила урядову комісію. А в друкованій пресі згадки про аварію опублікували лише 2 травня. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС у 1986 році великий населений пункт Київської області Прип’ять перетворився на справжнє місто-привид.

З лютого 2021 року ДСП ЧАЕС розпочало акцію зі збору архівних фото Прип’яті. Їм вдалося зібрати десятки цікавих кадрів. На цих кадрах місто чорно-біле, але живе. У ньому проводяться спортивні змагання, діти йдуть до школи. На сучасних знімках місто Прип’ять можна побачити вже у кольорі, проте на знімках взагалі немає людей, будинки занедбані, а дерева стали рудими від радіації.

Сьогодні Прип’ять можна відвідати у межах екскурсійного туру на один або кілька днів. Станом на 23 квітня ціна міні-подорожі – 1 185 грн з людини.

Протягом 12 годин громадянам старше 18 років пропонують відвідати Чорнобиль та Прип’ять. У вартість туру входить: транспорт, пропуск на територію зони, страхування та супровід гіда, повідомляють «Факти».

Реальна кількість жертв Чорнобильської катастрофи досі невідома. Офіційно, за версією радянської влади, внаслідок вибуху загинули лише двоє людей. Але, як свідчать дані американської розвідки, опубліковані в серпні 2019 року, біля кожного реактора у денний час мало б працювати близько 100 людей, у нічний — 25-30. Оскільки третій і четвертий енергоблоки розташовані поруч, у момент вибуху там могли перебувати близько 70 людей. Судячи зі знімків з місця аварії, усі, хто там знаходився, загинули відразу або отримали смертельні дози радіації.