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4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Степан Гафтко
glavcom.ua
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4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
На деревах іній до швидкого морозу
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна заводити нові знайомства

4 листопада, День залізничника України, а також Міжнародний день маркетингу. Віряни вшановують пам'ять святого преподобного Йоакинія Великого.

День залізничника

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Це свято присвячене працівникам залізничної галузі, які забезпечують надійний та безпечний рух поїздів, доставку вантажів та пасажирів. Цей день відзначається від 1940 року, і він символізує важливість залізничної інфраструктури для економіки країни та забезпечення комфортного транспорту для населення.

Міжнародний день маркетингу

4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Цей день присвячений вшануванню професіоналів у сфері маркетингу та підвищенню обізнаності про важливість маркетингових стратегій для успішного розвитку бізнесу. Маркетинг охоплює широкий спектр діяльності, включаючи дослідження ринку, розробку продуктів, рекламні кампанії, брендинг та багато іншого. Він відіграє ключову роль у залученні клієнтів, підвищенні продажів та зміцненні позицій компаній на ринку. Цей день є нагодою для маркетологів з усього світу обмінятися досвідом, новими ідеями та інноваціями, а також відзначити свої досягнення та внесок у розвиток індустрії.

Яке церковне свято 4 листопада

4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

4 листопада у церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Йоакинія Великого. Був відомим християнським святим і монахом, який жив у IV столітті. Він народився в Єгипті і був одним із засновників пустельництва, тобто життя відлюдкування та самопізнання.

Йоакиній Великий відомий своєю відданістю духовному життю та великими подвірними подвигами. Він заснував кілька монастирів і був відомий своїм духовним лідерством. Його життя було спрямоване на досягнення духовної чистоти та близькості до Бога. Йоакиній Великий помер 405 року.

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Що не можна робити сьогодні

  • Не можна виносити будь-які речі з оселі.
  • Не слід заводити нові знайомства.
  • Забороняється відкривати вікна.

Народні прикмети і традиції

  • білі кола біля сонця – до сніжної бурі;
  • калюжі вкрив лід – чекайте на багато снігу в грудні;
  • на деревах іній до швидкого морозу;
  • вранці туман – йде потепління;
  • мишей більше, ніж зазвичай – до холодної зими;
  • ще не відлетіли в теплі краї дикі качки – чекайте на м'яку зиму.

Пам’ятні дати

  • 1844 рік – у Львові утворюють Академію технічну;
  • 1848 рік – у Лондоні відкривають перше у світі метро;
  • 1861 рік – на Залізничний вокзал у Львові прибуває перший на території сучасної України потяг з Відня;
  • 1879 рік – Джейдс Рітті отримує патент на перший касовий апарат;
  • 1899 рік – публікують книгу Зіґмунда Фройда «Тлумачення сновидінь»;
  • 1918 рік – вночі проти 4 листопада починаються польсько-українські бої за Перемишль;
  • 1922 рік – у Єгипетському королівстві знаходять гробницю Тутанхамона;
  • 1946 рік – підписують китайсько-американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю;
  • 1950 рік – у Римі держави-члени Ради Європи підписують Конвенцію про захист прав людини і основних свобод;
  • 1970 рік – пасажирський авіалайнер «Конкорд» під час випробувань удвічі перевищує швидкість звуку;
  • 1979 рік – захоплення американського посольства у Тегерані іранськими студентами.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Степан.

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Теги: церква свята українці православна церква Україна традиції свято

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