Місячний посівний календар на листопад 2026 року: завершуємо сезон та готуємось до зими

Листопад – це час для завершальних робіт у саду та на городі, а також підготовки до зимового періоду

У листопаді можна посіяти холодостійкі культури під зиму, завершити окремі посадки та захистити рослини від морозів. Календар робіт залежить від погоди, стану ґрунту й регіону

Листопад – останній місяць осені, коли городники завершують сезонні роботи та готують ділянки до зимових холодів. За сприятливої погоди ще можна провести підзимовий посів моркви, петрушки, кропу та інших холодостійких культур. Також час подбати про молоді дерева, ягідні кущі, багаторічні квіти й захист рослин від морозів.

«Главком» підготував посівний календар на листопад 2026 року. У ньому зібрано основні фази Місяця, традиційні рекомендації щодо посіву та практичні поради для завершення осіннього сезону. Водночас конкретні роботи варто планувати з урахуванням погоди, температури ґрунту й кліматичних умов свого регіону.

Фази Місяця у листопаді 2026 року

У листопаді 2026 року основні фази Місяця припадають на такі дати:

1 листопада о 22:28 – остання чверть;

– остання чверть; 9 листопада о 09:02 – Молодик;

– Молодик; 17 листопада о 13:47 – перша чверть;

– перша чверть; 24 листопада о 16:53 – повня.

* Усі години наведено за київським часом. Дані про фази Місяця відповідають астрономічному календарю для Києва.

За традиційним місячним календарем 1–8 листопада Місяць спадає, 9 листопада припадає Молодик, 10–23 листопада Місяць зростає, 24 листопада настає повня, а 25–30 листопада триває спадна фаза.

У народній традиції період зростання Місяця вважають сприятливішим для культур, урожай яких формується над землею, а спадання – для коренеплодів і цибулинних. Молодик і повню зазвичай виділяють як дні, коли посіви та пересаджування відкладають. Однак наукових доказів того, що вибір дати за місячною фазою сам по собі підвищує врожайність, немає. Тому ці рекомендації варто сприймати лише як додатковий орієнтир.

Посівний календар на листопад 2026 року: що можна посадити

У листопаді можливості для роботи на відкритому ґрунті залежать передусім від регіону та погоди. Якщо земля ще не промерзла, а прогноз не обіцяє тривалого потепління, можна розглянути підзимовий посів окремих холодостійких культур.

Культура Що варто врахувати Морква Для підзимового посіву обирають холодостійкі сорти. Насіння висівають сухим, коли ґрунт достатньо охолов і ризик передчасного проростання зменшився. Петрушка Підзимовий посів можливий за відповідних умов. Грядку бажано підготувати завчасно, поки земля придатна для оброблення. Кріп Можна сіяти під зиму, якщо погодні умови не сприяють проростанню насіння до морозів. Буряк столовий Підзимовий посів проводять лише там і тоді, де це відповідає місцевим рекомендаціям. Важливо врахувати ризик передчасних сходів. Шпинат та інша холодостійка зелень Можливість посіву залежить від сорту, регіону та стану ґрунту. Не слід висівати насіння в теплу й перезволожену землю, якщо воно може прорости до зими. Озимий часник і цибуля Посадку завершують відповідно до місцевих строків. Якщо ґрунт уже промерз або погодні умови несприятливі, не варто намагатися надолужити пропущений термін будь-якою ціною. Цибулинні квіти Осіння посадка можлива, доки ґрунт не промерз і залишається придатним для роботи. Потрібно враховувати вимоги конкретного виду.

Для підзимового посіву грядки краще підготувати заздалегідь. Насіння зазвичай висівають сухим у підготовлений ґрунт, а борозенки засипають заготовленою сухою землею або іншим придатним субстратом. Полив після такого посіву зазвичай не потрібний. Важливо не поспішати: за теплої та вологої погоди насіння може прорости до морозів, і сходи постраждають узимку.

Сприятливі дні для посіву в листопаді

Якщо користуватися традиційною схемою місячного посівного календаря, дати умовно розподіляють так:

1–8 листопада – спадний Місяць; у місячній традиції цей період пов’язують із коренеплодами та цибулинними культурами;

– спадний Місяць; у місячній традиції цей період пов’язують із коренеплодами та цибулинними культурами; 9 листопада – Молодик; традиційно посіви та пересаджування відкладають;

– Молодик; традиційно посіви та пересаджування відкладають; 10–23 листопада – зростаючий Місяць; за традиційними рекомендаціями цей період пов’язують із культурами, урожай яких формується над землею;

– зростаючий Місяць; за традиційними рекомендаціями цей період пов’язують із культурами, урожай яких формується над землею; 24 листопада – повня; у місячних календарях цей день зазвичай не рекомендують для посіву й пересаджування;

– повня; у місячних календарях цей день зазвичай не рекомендують для посіву й пересаджування; 25–30 листопада – спадний Місяць; традиційно цей період вважають відповідним для коренеплодів і цибулинних.

Це умовний розподіл за місячною традицією, а не гарантія врожаю. Якщо рекомендована дата припадає на період дощу, сильного похолодання або промерзання ґрунту, краще орієнтуватися на реальні умови та агротехнічні строки.

Календар садівника-городника на листопад 2026 року

1–8 листопада: завершення посадок і підготовка грядок

На початку місяця варто перевірити, чи залишилися незавершені посадки озимого часнику та цибулі. Якщо ґрунт не промерз і місцеві строки ще дозволяють висаджування, роботи можна завершити. Також за відповідної погоди проводять підзимовий посів холодостійких культур.

Поки земля придатна для оброблення, підготуйте грядки для весняних посівів, приберіть залишки хворих рослин і впорядкуйте садовий інвентар. Не залишайте на ділянці рослинні рештки, уражені хворобами або шкідниками.

9–16 листопада: догляд за садом і захист від холодів

Цей період можна використати для огляду дерев і кущів, перевірки опор, огорож та укриттів. Молоді саджанці потребують особливої уваги: за необхідності захистіть їх від гризунів і пошкодження морозом, використовуючи матеріали, які не травмують кору.

Якщо на ділянці залишилося опале листя, оцініть його стан. Здорове листя можна використати для компостування або мульчування там, де це доречно. Уражені хворобами рештки не варто залишати під рослинами.

17–23 листопада: перевірка укриттів і підготовка до зими

У другій половині місяця важливо перевірити, чи надійно захищені теплолюбні багаторічники та молоді рослини. Укриття встановлюють з урахуванням потреб конкретного виду й погодних умов. Надто раннє або герметичне укриття може спричинити випрівання, тому потрібно забезпечити належну вентиляцію там, де це необхідно.

Також можна впорядкувати сховища, перевірити запаси посадкового матеріалу, відсортувати насіння та спланувати весняні роботи. Якщо земля ще не промерзла, завершують ті роботи, які допускають місцеві агротехнічні рекомендації.

24–30 листопада: фінальні роботи перед зимою

Наприкінці місяця основна увага зосереджується на захисті саду від морозів. Перевірте стан мульчі, укриттів і захисних конструкцій. За потреби захистіть стовбури молодих дерев від гризунів, приберіть інструменти та обладнання на зберігання.

Не варто проводити обрізування, підживлення або оброблення рослин лише тому, що певна дата позначена в календарі як сприятлива. Такі процедури мають відповідати виду рослини, її стану, погоді та рекомендаціям щодо конкретної операції.

Які роботи важливо завершити в саду до зими

Прибрати ділянку. Видалити хворі рослинні рештки, впорядкувати грядки та компост.

Видалити хворі рослинні рештки, впорядкувати грядки та компост. Захистити молоді дерева. Перевірити захист стовбурів від гризунів і за потреби встановити відповідні огорожі.

Перевірити захист стовбурів від гризунів і за потреби встановити відповідні огорожі. Підготувати багаторічники до холодів. Укрити чутливі рослини відповідно до їхніх потреб і місцевого клімату.

Укрити чутливі рослини відповідно до їхніх потреб і місцевого клімату. Перевірити посадки озимих культур. За потреби оцінити стан грядок і передбачити захист від вимивання ґрунту та інших погодних ризиків.

За потреби оцінити стан грядок і передбачити захист від вимивання ґрунту та інших погодних ризиків. Подбати про інвентар. Очистити, висушити й прибрати інструменти, шланги та обладнання, які можуть пошкодитися від морозу.

Очистити, висушити й прибрати інструменти, шланги та обладнання, які можуть пошкодитися від морозу. Спланувати наступний сезон. Перевірити запаси насіння, скласти схему сівозміни та визначити потребу в посадковому матеріалі.

Що важливо врахувати під час робіт у листопаді

Листопадові роботи на городі та в саду не мають універсальних дат для всієї України. У південних областях ґрунт може довше залишатися придатним для посадок, тоді як у північних і західних регіонах стійке похолодання може настати раніше. Навіть у межах однієї області умови на відкритій ділянці та в захищеному від вітру місці відрізняються.

Перед посівом або посадкою варто перевірити прогноз погоди, стан ґрунту та рекомендовані строки для конкретної культури. Для підзимового посіву особливо важливо не допустити передчасного проростання насіння. А під час підготовки саду до зими необхідно враховувати потреби кожного виду рослин, а не лише дату в календарі.

Місячний посівний календар відображає традиційні уявлення про зв’язок садових робіт із фазами Місяця. Він може бути зручним способом планування, однак не замінює агрономічних рекомендацій і не гарантує кращого врожаю. Визначальними залишаються погода, стан ґрунту, сортові особливості та правильна агротехніка.