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Місячний календар стрижок на листопад 2026: сприятливі дні для візиту до перукаря

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Прихильники астрологічних прогнозів радять враховувати фазу Місяця перед походом до перукаря
колаж: glavcom.ua

У листопаді є кілька особливо сприятливих дат для стрижки, оновлення зачіски та експериментів із зовнішністю

Листопад – вдалий час, щоб подбати про здоров’я волосся, освіжити зачіску та позбутися посічених кінчиків. Це також нагода змінити довжину або спробувати новий колір. Астрологи радять обирати день для таких процедур, орієнтуючись на фази Місяця.

«Главком» підготував детальний місячний календар стрижок на листопад 2026 року, який допоможе визначити найсприятливіші та найменш вдалі дні для зміни зачіски.

Фази Місяця у листопаді 2026 року

У жовтні Місяць пройде всі чотири основні фази:

  • 1 листопада – остання чверть;
  • 9 листопада – Молодик;
  • 17 листопада – перша чверть;
  • 24 листопада – Повня.

Коли стригти волосся у листопаді 2026 року

Прихильники астрологічних прогнозів радять враховувати фазу Місяця перед походом до перукаря:

  • зростальний Місяць вважається сприятливим періодом для тих, хто хоче, щоб волосся швидше відростало;
  • спадний Місяць рекомендують обирати, якщо важливо якомога довше зберегти форму стрижки;
  • молодик і повня називають періодами, які не надто підходять для різких змін образу, тому експерименти із зачіскою радять добре обміркувати.

Згідно з місячним календарем, у листопаді є кілька особливо сприятливих дат для стрижки, оновлення зачіски та експериментів із зовнішністю. 6 листопада – вдалий час для чоловічих і підліткових стрижок, а також оригінальних зачісок із незвичними деталями. 13 листопада підійде для тих, хто планує коротку, ефектну або сміливу стрижку, щоб надати образу свіжості.

19 листопада рекомендують обирати для класичних стрижок, підрівнювання кінчиків і фарбування сивого волосся. 29 листопада краще присвятити догляду за волоссям – процедурам, які допомагають зробити його гладеньким, м’яким і блискучим.

Серед інших сприятливих дат для стрижки та зміни зачіски місячний календар також називає 1-2, 8, 10-11, 16-17, 20-22, 25-26 і 30 листопада.

Несприятливі дні для стрижки у листопаді 2026 року

У місячному календарі також є дні, коли прихильникам астрологічних рекомендацій радять утриматися від кардинальних змін зачіски та експериментів із кольором волосся. 4, 7, 9 і 28 листопада вважають несприятливими для складних модельних стрижок і радикальної зміни відтінку волосся. До інших дат, які місячний календар не рекомендує для експериментів із зачіскою, належать 5, 12, 14-15, 18, 23-24 і 27 листопада.

Варто пам’ятати, що такі поради ґрунтуються на астрологічних повір’ях і не мають наукового підтвердження. Тож, плануючи візит до перукаря, насамперед зважайте на власні плани, наявність вільного часу в майстра та стан волосся.

Місячний календар стрижок на листопад 2026 року

Дата Рекомендація
1 листопада сприятливий день для стрижки
2 листопада сприятливий день для стрижки
3 листопада нейтральний день
4 листопада несприятливий день для стрижки
5 листопада несприятливий день для експериментів із зачіскою
6 листопада сприятливий день для стрижки
7 листопада несприятливий день для стрижки
8 листопада сприятливий день для стрижки
9 листопада несприятливий день для стрижки
10 листопада сприятливий день для стрижки
11 листопада сприятливий день для стрижки
12 листопада несприятливий день для експериментів із зачіскою
13 листопада сприятливий день для стрижки
14 листопада несприятливий день для стрижки
15 листопада несприятливий день для стрижки
16 листопада сприятливий день для стрижки
17 листопада сприятливий день для стрижки
18 листопада несприятливий день для експериментів із зачіскою
19 листопада сприятливий день для стрижки
20 листопада сприятливий день для стрижки
21 листопада сприятливий день для стрижки
22 листопада сприятливий день для стрижки
23 листопада несприятливий день для експериментів із зачіскою
24 листопада несприятливий день для експериментів із зачіскою
25 листопада сприятливий день для стрижки
26 листопада сприятливий день для стрижки
27 листопада несприятливий день для експериментів із зачіскою
28 листопада несприятливий день для стрижки
29 листопада сприятливий день для доглядових процедур за волоссям
30 листопада сприятливий день для стрижки

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Теги: мода календар жінка чоловік

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