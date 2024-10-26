Церковний календар на листопад 2024 року: початок Різдвяного посту та коли святкуємо дні ангела Катерини і Андрія

Які свята відзначають віряни у листопаді 2024 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у листопаді 2024 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Коли Собор архистратига Михаїла і Введення у храм Богородиці та коли українці відзначатимуть дні ангела Катерини і Андрія?

Головні церковні свята у листопаді 2024 року

8 листопада – Собор архістратига Михаїла;

– Собор архістратига Михаїла; 15 листопада – початок Різдвяного посту;

– початок Різдвяного посту; 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

– Введення в храм Пресвятої Богородиці; 24 листопада – святої великомучениці Катерини;

– святої великомучениці Катерини; 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного..

Перелік свят у церковному календарі на листопад 2024 року: