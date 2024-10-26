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Церковний календар на листопад 2024 року: початок Різдвяного посту та коли святкуємо дні ангела Катерини і Андрія

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Церковний календар на листопад 2024 року: початок Різдвяного посту та коли святкуємо дні ангела Катерини і Андрія
15 листопада – початок Різдвяного посту
фото з відкритих джерел

Які свята відзначають віряни у листопаді 2024 року

«Главком» публікує актуальний церковний календар та перелік свят у листопаді 2024 року за новоюліанським календарем.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. 

Коли Собор архистратига Михаїла і Введення у храм Богородиці та коли українці відзначатимуть дні ангела Катерини і Андрія?

Головні церковні свята у листопаді 2024 року

  • 8 листопада – Собор архістратига Михаїла;
  • 15 листопада – початок Різдвяного посту;
  • 21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 24 листопада – святої великомучениці Катерини;
  • 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного..

Перелік свят у церковному календарі на листопад 2024 року:

Дата

Православне свято
1 листопада блаженного священномученика Теодора; святих безсрібників Косми і Дам'яна
2 листопада

святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста

3 листопада

святих священномучеників Акепсима, Йосифа і Айтала
4 листопада

святого преподобного Йоакинія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея
5 листопада святих мучеників Галактіона та Епістими
6 листопада святого ісповідника Павла, архиєпископа Царгородського

7 листопада

святих 33-х мучеників в Мелітині

8 листопада

Собор архистратига Михаїла
9 листопада

святих преподобних Матрони й Теоктисти

10 листопада

святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона та тих, хто з ними
11 листопада святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита

12 листопада

святого священномученика Йосафата
13 листопада святого святителя Івана Златоустого, архиєпископа Царгородського
14 листопада святого апостола Филипа

15 листопада

початок Різдвяного посту

святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона, Авіва
16 листопада святого апостола та євангелиста Матея
17 листопада

святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського
18 листопада святих мучеників Платона й Романа
19 листопада

святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама
20 листопада блаженного преподобного Йосафати; святого преподобного Григорія Декаполіта

21 листопада

Введення у храм Пресвятої Богородиці

22 листопада

святого апостола Филимона та тих, хто з ним
23 листопада святих святителів Амфілохія і Григорія

24 листопада

святої великомучениці Катерини

святого великомученика Меркурія
25 листопада святого священномученика Климента
26 листопада святого преподобного Аліпія стовпника

27 листопада

святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Паладія
28 листопада

святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Іринарха
29 листопада святих мучеників Парамона та Філумена

30 листопада

святого апостола Андрія Первозванного

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Теги: свята Українська православна церква релігія православна церква УГКЦ

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