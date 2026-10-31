Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах

В листопаді риба готується до зими, що спонукає її активніше шукати їжу

Листопад – час, коли риболовля в Україні набуває особливого характеру

Листопад – останній місяць осені, коли умови риболовлі суттєво змінюються через похолодання води та скорочення світлового дня. Рибалки продовжують полювати на щуку, судака й окуня, а для ловлі мирної риби дедалі більше значення мають вибір місця, снасті та насадки.

Плануючи виїзд на водойму, варто враховувати прогноз погоди, температуру води, особливості конкретної водойми та чинні правила рибальства. Місячний календар може бути додатковим орієнтиром, однак не гарантує активного кльову в певну дату.

Календар рибалки на листопад 2026 року

Під час планування риболовлі частина рибалок орієнтується на фази Місяця. У листопаді 2026 року основні фази припадають на такі дати за київським часом:

1 листопада – остання чверть;

– остання чверть; 9 листопада – молодик;

– молодик; 17 листопада – перша чверть;

– перша чверть; 24 листопада – повня.

Важливо розрізняти астрономічні фази Місяця та прогнози кльову. Науково надійного універсального календаря, який дозволяв би визначити гарантовано вдалі й невдалі дні для риболовлі лише за місячними фазами, немає.

Тому наведений нижче календар показує фази Місяця та допомагає зорієнтуватися в датах, але не є прогнозом кількості клювань чи майбутнього улову.

Дата Фаза Місяця Що врахувати під час риболовлі 1 листопада Остання чверть Перевірити погодні умови та доступні місця лову 2–8 листопада Спадний Місяць Орієнтуватися на температуру води, рельєф дна та поведінку риби 9 листопада Молодик Не оцінювати перспективність риболовлі лише за місячною фазою 10–16 листопада Місяць зростає Перевіряти різні ділянки водойми та змінювати спосіб подачі приманки за потреби 17 листопада Перша чверть Враховувати погодні умови та сезонну поведінку риби 18–23 листопада Місяць зростає Шукати перспективні ділянки з урахуванням глибини й особливостей водойми 24 листопада Повня Не вважати повню автоматично несприятливим днем для лову 25–30 листопада Спадний Місяць Стежити за похолоданням і перевіряти обмеження на ловлю в зимувальних ямах

Фази Місяця наведені для загального орієнтування. Реальна активність риби залежить від комплексу чинників, зокрема температури води, атмосферних умов, доступності корму, особливостей водойми та виду риби.

Календар клювання на листопад 2026 року за фазами Місяця

За традиційними місячними календарями риболовлі дні місяця поділяють на чотири категорії залежно від очікуваної активності риби. Такий прогноз можна використовувати як орієнтир під час планування виїзду на водойму, однак він не гарантує улову: на клювання також впливають температура води, погода, атмосферний тиск, особливості водойми та вид риби.

Найкращі дні для риболовлі – дати, які за місячною традицією вважають найбільш сприятливими для активного клювання.

– дати, які за місячною традицією вважають найбільш сприятливими для активного клювання. Гарне клювання – дні, коли очікують достатню активність риби за сприятливих погодних умов.

– дні, коли очікують достатню активність риби за сприятливих погодних умов. Погане клювання – періоди, коли активність риби, за таким прогнозом, може бути нижчою.

– періоди, коли активність риби, за таким прогнозом, може бути нижчою. Несприятливі дні – дати, які місячні календарі позначають як найменш перспективні для риболовлі.

У листопаді 2026 року основні фази Місяця припадають на такі дати: остання чверть – 1 листопада, молодик – 9 листопада, перша чверть – 17 листопада, повня – 24 листопада.

Важливо: наукових підстав вважати, що фази Місяця дають змогу достовірно визначити найкращі дні для клювання на конкретній водоймі, недостатньо. Тому розподіл дат за категоріями варто сприймати як умовний прогноз, а перед риболовлею також перевіряти погоду та чинні обмеження на вилов риби.

Календар рибалки на листопад 2026 року

У таблиці наведено орієнтовний календар клювання на кожен день листопада 2026 року. Позначення ґрунтуються на одному з традиційних місячних прогнозів і допомагають зорієнтуватися під час планування риболовлі. Вони не гарантують улову: результат залежить від погоди, температури води, виду риби та умов конкретної водойми.

Дата День тижня Прогноз клювання Рекомендація 1 листопада неділя 🔵 Гарне клювання Можна планувати риболовлю за стабільної погоди. 2 листопада понеділок 🟡 Погане клювання Варто експериментувати з місцем і приманками. 3 листопада вівторок 🟡 Погане клювання Спробуйте повільнішу проводку та інші насадки. 4 листопада середа 🟡 Погане клювання Зверніть увагу на глибші ділянки водойми. 5 листопада четвер 🟡 Погане клювання Враховуйте температуру води та напрямок вітру. 6 листопада п’ятниця ⛔ Несприятливий день За місячним прогнозом, день вважається малоперспективним. 7 листопада субота ⛔ Несприятливий день Передусім орієнтуйтеся на погоду та умови водойми. 8 листопада неділя ⛔ Несприятливий день Не варто оцінювати перспективи лише за календарем. 9 листопада понеділок ⛔ Несприятливий день Молодик; місячний прогноз позначає дату як несприятливу. 10 листопада вівторок ⛔ Несприятливий день Зверніть увагу на стабільність погоди й активність риби. 11 листопада середа 🔵 Гарне клювання Можна спробувати ловлю на глибині. 12 листопада четвер 🔵 Гарне клювання Перевірте ділянки біля бровок і перепадів глибин. 13 листопада п’ятниця 🟢 Найкращий день Один із найперспективніших днів за місячним прогнозом. 14 листопада субота 🟢 Найкращий день Можна планувати виїзд за сприятливих погодних умов. 15 листопада неділя 🟢 Найкращий день Зверніть увагу на активність риби в різний час доби. 16 листопада понеділок 🟢 Найкращий день Спробуйте різні приманки залежно від виду риби. 17 листопада вівторок 🟢 Найкращий день Перша чверть Місяця; прогноз оцінює дату як сприятливу. 18 листопада середа 🔵 Гарне клювання Перевірте глибокі ділянки та місця зі слабкою течією. 19 листопада четвер 🔵 Гарне клювання Перспективність риболовлі залежатиме й від погоди. 20 листопада п’ятниця 🟡 Погане клювання За слабкої активності риби змініть місце лову. 21 листопада субота 🟡 Погане клювання Підбирайте приманки відповідно до умов водойми. 22 листопада неділя ⛔ Несприятливий день За місячним прогнозом, очікується слабка активність риби. 23 листопада понеділок ⛔ Несприятливий день Успіх залежатиме від погодних умов і вибору місця. 24 листопада вівторок ⛔ Несприятливий день Повня; за цим прогнозом день вважається несприятливим. 25 листопада середа ⛔ Несприятливий день Перед виїздом перевірте прогноз погоди та обмеження на вилов. 26 листопада четвер 🟡 Погане клювання Спробуйте змінити глибину або спосіб подачі приманки. 27 листопада п’ятниця 🟢 Найкращий день Один із перспективних днів за місячним календарем. 28 листопада субота 🟢 Найкращий день Плануйте риболовлю з урахуванням погоди та правил вилову. 29 листопада неділя 🔵 Гарне клювання Можна перевірити глибокі ділянки та місця зимівлі риби, не заходячи на заборонені ділянки. 30 листопада понеділок 🔵 Гарне клювання Оцініть умови водойми та активність риби перед зміною місця.

Умовні позначення: 🟢 – найкращі дні; 🔵 – гарне клювання; 🟡 – погане клювання; ⛔ – несприятливі дні.

Важливо: календар відображає умовний прогноз за місячною традицією, а не науково підтверджену оцінку активності риби. Перед риболовлею також перевіряйте місцеві правила та сезонні обмеження на вилов.

На що ловити рибу в листопаді

У листопаді риболовля залежить від погодних умов і температури води. На водоймах без льоду можна продовжувати ловити спінінгом, поплавковими та донними снастями, якщо це дозволено чинними правилами й місцевими обмеженнями.

Вибираючи снасті та приманки, потрібно враховувати вид риби, глибину, течію, структуру дна та умови на конкретній водоймі.

Ловля щуки у листопаді

Щука залишається однією з основних цілей осінньої риболовлі. У листопаді її шукають на ділянках із різною глибиною, біля перепадів рельєфу, руслових бровок та поблизу місць, де може триматися кормова риба.

Для ловлі щуки використовують спінінг, силіконові приманки, воблери та блешні. Вибір приманки й темпу проводки залежить від умов водойми та реакції риби. Якщо на одній ділянці немає клювань, варто перевірити інші місця й змінити подачу приманки.

Перед риболовлею необхідно переконатися, що вибране місце не входить до переліку зимувальних ям, де діє сезонна заборона на вилов.

Як ловити судака у листопаді

Під час пошуку судака рибалки звертають увагу на руслові ділянки, перепади глибин, бровки та місця з твердим дном. Для його ловлі часто використовують джигові приманки, які дають змогу обловлювати придонний горизонт.

Вагу приманки та темп проводки варто добирати залежно від глибини, течії й характеру дна. Не слід розраховувати, що одна снасть або одна схема проводки буде однаково результативною на всіх водоймах.

Ловля окуня у листопаді

Окуня можна шукати біля підводних перепадів, коряжників, глибших ділянок та інших місць, де він знаходить корм. Для його ловлі використовують невеликі силіконові приманки, мікроджиг, блешні та воблери.

Розмір приманки й швидкість проводки варто змінювати залежно від активності риби. Якщо клювання немає, можна перевірити інший горизонт або перейти на сусідню перспективну ділянку.

Лящ, плітка та інша мирна риба

У холоднішій воді мирну рибу часто шукають на глибших ділянках, біля бровок і на місцях зі слабшою течією. Однак розташування риби залежить від конкретної водойми, тому універсальної схеми для всіх річок, озер і водосховищ немає.

Для ловлі ляща та плітки можна використовувати поплавкові й донні снасті. Серед тваринних насадок рибалки застосовують мотиля, опариша та черв'яка. Підгодовування варто добирати з урахуванням умов лову й не використовувати його надмірну кількість без потреби.

Як погода впливає на кльов

Температура води. Похолодання змінює умови життя риби, а реакція на нього залежить від виду та водойми.

Похолодання змінює умови життя риби, а реакція на нього залежить від виду та водойми. Атмосферний тиск. Під час зміни погоди варто враховувати не лише показники тиску, а й супутні зміни температури, вітру та опадів.

Під час зміни погоди варто враховувати не лише показники тиску, а й супутні зміни температури, вітру та опадів. Вітер. Він впливає на хвилювання води та може ускладнювати ловлю. Сильний вітер також створює додаткові ризики для людей на березі й у човні.

Він впливає на хвилювання води та може ускладнювати ловлю. Сильний вітер також створює додаткові ризики для людей на березі й у човні. Опади та зміна погоди. Дощ, похолодання й інші погодні зміни можуть впливати на умови лову. Результат залежить від їхньої інтенсивності та конкретної водойми.

Дощ, похолодання й інші погодні зміни можуть впливати на умови лову. Результат залежить від їхньої інтенсивності та конкретної водойми. Глибина та рельєф дна. Під час пошуку риби важливо перевіряти різні ділянки водойми, а не зосереджуватися лише на одному місці.

Заборона на риболовлю у зимувальних ямах з 1 листопада

З 1 листопада 2026 року в Україні починається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Обмеження діє до початку весняно-літнього нерестового періоду відповідно до встановлених правил і регіональних документів.

Зимувальні ями – це ділянки водойм, де риба концентрується для зимівлі. Їхні переліки та межі визначаються відповідними наказами органів рибоохорони. Тому перед виїздом потрібно перевірити актуальний перелік для конкретної водойми.

Заборона стосується вилову в межах визначених зимувальних ям, а не автоматично всіх водойм України. За їхніми межами риболовля може бути дозволена за умови дотримання чинних правил, норм вилову та обмежень щодо знарядь лову.

Ознайомитися з нормативними вимогами можна в Правилах любительського і спортивного рибальства. Інформацію про зимувальні ями варто шукати в актуальних наказах відповідного територіального органу Держрибагентства.

Відповідальність за порушення правил риболовлі

За порушення правил рибальства залежно від обставин може наставати адміністративна або кримінальна відповідальність. Крім того, за незаконне добування водних біоресурсів нараховується відшкодування завданих рибному господарству збитків.

Суми такого відшкодування визначаються за встановленими державою таксами за незаконно добуті екземпляри. Це не те саме, що адміністративний штраф: такса використовується для обчислення шкоди, завданої незаконним виловом.

Наведені нижче суми є таксами для обчислення розміру збитків за незаконний вилов одного екземпляра відповідного виду, а не фіксованими адміністративними штрафами.

Вид Такса за 1 екземпляр (грн) Щука 3468 Судак 3587 Окунь 3162 Білизна 1649 Плітка 1564 Лящ 1649 Краснопірка 1564 Плоскірка 1564 Сазан 3706 Сом 5117 Лин 1598 Рак 3332

Перелік такс та актуальні роз'яснення опубліковані на офіційному сайті Держрибагентства.

Поради рибалкам на листопад

Перевіряйте прогноз погоди й умови на конкретній водоймі перед виїздом.

Не використовуйте місячний календар як гарантію майбутнього улову.

Під час ловлі хижака перевіряйте різні ділянки, глибини та варіанти проводки.

Для мирної риби добирайте насадки й підгодовування відповідно до умов лову.

Перед риболовлею перевіряйте місцеві обмеження та межі зимувальних ям.

Дотримуйтеся встановлених норм вилову, мінімальних розмірів риби й правил використання снастей.

Враховуйте безпеку на водоймі, особливо під час сильного вітру, похолодання та появи першого льоду.

Коротко про риболовлю у листопаді 2026 року

Листопад – період, коли умови риболовлі швидко змінюються через похолодання води. Рибалки можуть продовжувати ловити щуку, судака, окуня та мирну рибу, добираючи снасті й тактику відповідно до виду риби та умов конкретної водойми.

Основні фази Місяця в листопаді 2026 року припадають на 1, 9, 17 і 24 листопада. Однак вони не дають змоги достовірно визначити найкращий день для кльову. Під час планування риболовлі важливіше враховувати погоду, температуру води, стан водойми та поведінку риби.

Також необхідно пам'ятати про початок заборони на вилов у зимувальних ямах з 1 листопада. Перед виїздом слід перевірити регіональні переліки таких ділянок і чинні правила рибальства.