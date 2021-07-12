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    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)

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    Робота лозою має свою специфіку, адже є більше 300 сортів лози і кожен сорт має свої можливості та структуру - 400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    Робота лозою має свою специфіку, адже є більше 300 сортів лози і кожен сорт має свої можливості та структуру
    Фото з відкритих джерел

    Олександр продовжує традицію свого роду, навчаючи свого онука Юрчика виплітати вироби з лози

    У Чернівецькій області до 400-річчя Хотинської битви майстер лозоплетіння створив панно із зображенням запорізьких козаків та велике яйце-писанку з орнаментом Хотинської фортеці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють «Хотинські вісті».

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    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)
    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)

    «Знаний майстер лозоплетіння у третьому поколінні Олександр Бродовінський до відзначення 400-річчя Хотинської битви створив панно із зображенням запорізьких козаків, які б’ють у бойові литаври, а також велике яйце-писанку з орнаментом стін нашої славетної фортеці», – йдеться у повідомленні.

    Олександр продовжує традицію свого роду, навчаючи свого онука Юрчика виплітати вироби з лози.

    Майстер розповідає, що робота лозою має свою специфіку, адже є більше 300 сортів лози і кожен сорт має свої можливості та структуру.

    «Сам процес роботи мене захоплює, бо набагато цікавіший, ніж підготовка, він займає приблизно два тижні. А ось заготівля матеріалу потребує більше часу», – додав майстер.

    Починають заготовляти лозу із пізньої осені, коли вже листя опаде і наступають заморозки. Її обрізають, чистять, розділяють на кілька частин, стягуючи серцевину, щоб була лише лозова стрічка. Також матеріал потрібно висушити та зварити, аби він був готовий до роботи.

    Додамо, що в Кишиневі, під час першого фестивалю української культури пройшов показ українського національного вбрання.

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    Теги: мистецтво Чернівецька область робота
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    400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)