400-річчя Хотинської битви. На Буковині створили гігантську писанку з лози (фото)

Робота лозою має свою специфіку, адже є більше 300 сортів лози і кожен сорт має свої можливості та структуру

Олександр продовжує традицію свого роду, навчаючи свого онука Юрчика виплітати вироби з лози

У Чернівецькій області до 400-річчя Хотинської битви майстер лозоплетіння створив панно із зображенням запорізьких козаків та велике яйце-писанку з орнаментом Хотинської фортеці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляють «Хотинські вісті».

«Знаний майстер лозоплетіння у третьому поколінні Олександр Бродовінський до відзначення 400-річчя Хотинської битви створив панно із зображенням запорізьких козаків, які б’ють у бойові литаври, а також велике яйце-писанку з орнаментом стін нашої славетної фортеці», – йдеться у повідомленні.

Олександр продовжує традицію свого роду, навчаючи свого онука Юрчика виплітати вироби з лози.

Майстер розповідає, що робота лозою має свою специфіку, адже є більше 300 сортів лози і кожен сорт має свої можливості та структуру.

«Сам процес роботи мене захоплює, бо набагато цікавіший, ніж підготовка, він займає приблизно два тижні. А ось заготівля матеріалу потребує більше часу», – додав майстер.

Починають заготовляти лозу із пізньої осені, коли вже листя опаде і наступають заморозки. Її обрізають, чистять, розділяють на кілька частин, стягуючи серцевину, щоб була лише лозова стрічка. Також матеріал потрібно висушити та зварити, аби він був готовий до роботи.

Додамо, що в Кишиневі, під час першого фестивалю української культури пройшов показ українського національного вбрання.

Читайте також: