На Запоріжжі створили величезну картину з черешень (фото)

У Мелітополі створили величезну картину з черешень

На її виготовлення викладачі художньої школи витратили 330 кілограм черешні

У рамках фестивалю «Черешнево 2021» у Мелітополі зробили найбільшу в Україні картину із солодкої ягоди, яка вважається символом міста. Про це повідомляє Мелітопольська міська рада.

«У рамках фестивалю була продемонстрована наймасштабніша картина України з черешні. На її виготовлення викладачі художньої школи витратили 330 кілограмів черешні. Розміри картини вражають - 7 на 3 метри», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час заходу також розігрували подарунки та варили черешневе варення.

А всі, хто відвідав фестиваль у червоному, мали змогу отримати безкоштовну порцію смачного морозива.