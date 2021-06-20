На Запоріжжі створили величезну картину з черешень (фото)
На її виготовлення викладачі художньої школи витратили 330 кілограм черешні
У рамках фестивалю «Черешнево 2021» у Мелітополі зробили найбільшу в Україні картину із солодкої ягоди, яка вважається символом міста. Про це повідомляє Мелітопольська міська рада.
«У рамках фестивалю була продемонстрована наймасштабніша картина України з черешні. На її виготовлення викладачі художньої школи витратили 330 кілограмів черешні. Розміри картини вражають - 7 на 3 метри», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час заходу також розігрували подарунки та варили черешневе варення.
А всі, хто відвідав фестиваль у червоному, мали змогу отримати безкоштовну порцію смачного морозива.