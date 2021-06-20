  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    На Запоріжжі створили величезну картину з черешень (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Мелітополі створили величезну картину з черешень - На Запоріжжі створили величезну картину з черешень (фото)
    У Мелітополі створили величезну картину з черешень
    Фото: 061.ua

    На її виготовлення викладачі художньої школи витратили 330 кілограм черешні

    У рамках фестивалю «Черешнево 2021» у Мелітополі зробили найбільшу в Україні картину із солодкої ягоди, яка вважається символом міста. Про це повідомляє Мелітопольська міська рада.

    «У рамках фестивалю була продемонстрована наймасштабніша картина України з черешні. На її виготовлення викладачі художньої школи витратили 330 кілограмів черешні. Розміри картини вражають - 7 на 3 метри», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, під час заходу також розігрували подарунки та варили черешневе варення.

    А всі, хто відвідав фестиваль у червоному, мали змогу отримати безкоштовну порцію смачного морозива.

    Теги: фестиваль час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Запоріжжі створили величезну картину з черешень (фото)