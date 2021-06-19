Майстри з України провели у Кишиневі показ українського національного одягу (фото, відео)

Захід пройшов під час проведення фестивалю української культури

У Кишиневі, під час першого фестивалю української культури пройшов показ українського національного вбрання, передає кореспондент «Главкому»з місця події.

Культурний захід організували українську науковці – етнограф та засновниця «Всесвітнього дня вишиванки» Леся Воронюк, а також дослідники національного одягу Богдан Петричук та Оленка Дідик. Як повідомили організатори заходу, їм вдалося представити автентичні національні строї всіх регіонів України – від Буковини до Полтавщини і від Гуцульщини до Луганщини.

Нагадаємо, у Молдові, 19 червня, проходить перший фестиваль української культури. Учасників фестивалю привітала президент країни Майя Санду. За її словами, Молдова планує розвивати напрямок культурної дипломатії у відносинах з Україною.