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    Майстри з України провели у Кишиневі показ українського національного одягу (фото, відео)

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    Україна й Молдова планують розвивати культурну дипломатію - Майстри з України провели у Кишиневі показ українського національного одягу (фото, відео)
    Україна й Молдова планують розвивати культурну дипломатію

    Захід пройшов під час проведення фестивалю української культури

    У Кишиневі, під час першого фестивалю української культури пройшов показ українського національного вбрання, передає кореспондент «Главкому»з місця події.

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    Майстри з України провели у Кишиневі показ українського національного одягу (фото, відео)
    Майстри з України провели у Кишиневі показ українського національного одягу (фото, відео)
    Майстри з України провели у Кишиневі показ українського національного одягу (фото, відео)
    Майстри з України провели у Кишиневі показ українського національного одягу (фото, відео)

    Культурний захід організували українську науковці – етнограф та засновниця «Всесвітнього дня вишиванки» Леся Воронюк, а також дослідники національного одягу Богдан Петричук та Оленка Дідик. Як повідомили організатори заходу, їм вдалося представити автентичні національні строї всіх регіонів України – від Буковини до Полтавщини і від Гуцульщини до Луганщини.

    Нагадаємо, у Молдові, 19 червня, проходить перший фестиваль української культури. Учасників фестивалю привітала президент країни Майя Санду. За її словами, Молдова планує розвивати напрямок культурної дипломатії у відносинах з Україною.

    Читайте також: У Молдові вперше пройде фестиваль української культури

    Теги: Молдова фестиваль президент культурна спадщина Майя Санду
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    Майстри з України провели у Кишиневі показ українського національного одягу (фото, відео)