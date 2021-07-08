У Києві створять мистецький ліцей

Діти отримають можливість у школі розвивати свої здібності для освоєння майбутньої професії у сфері мистецтв

Новий заклад забезпечуватиме здобуття початкової та профільної мистецької освіти одночасно зі здобуттям повної загальної середньої освіти

У Києві з’явиться мистецький ліцей. Він буде створений на базі закладу позашкільної освіти «Центр технічної й художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна», який знаходиться на вул. Краківській, 20. Таке рішення ухвалили сьогодні, 8 липня, на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 89 депутатів.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації, депутата Київської міської ради Валентина Мондриївського, відповідно до нового освітнього законодавства України новий заклад забезпечуватиме здобуття початкової та профільної мистецької освіти одночасно зі здобуттям повної загальної середньої освіти.

«Майбутній ліцей уже має потужну матеріально-технічну базу – тут створено новий освітній простір відповідно до вимог Нової української школи та забезпечено дотримання доступності для дітей з інвалідністю. Цим рішенням ми фактично створюємо нові учнівські місця в мікрорайоні, де поруч розташовані школи із наповненістю понад 100%, а також даємо можливість дітям у школі розвивати свої здібності для освоєння майбутньої професії у сфері мистецтв», – зазначив Валентин Мондриївський.

Також сьогодні Київрада підтримала зміну типу й найменування дев’яти закладів освіти Києва, які знаходяться в Деснянському та Святошинському районах міста.

У Святошинському районі з’явиться три заклади дошкільної освіти – №284 «Обрій», №68 «Дзвіночок» та №442 «Свічадо» (комбінованого типу), які створять на базі колишніх однойменних навчально-виховних комплексів. Якщо раніше ці заклади забезпечували дітей і дошкільною, і загальною середньою освітою, то після змін тут прийматимуть лише дошкільнят.

«У Деснянському ж районі з’явиться три початкові школи, які створять на базі школи I ступеня №311 та двох Спеціалізованих шкіл І ступеня № 12 та №322 з поглибленим вивченням англійської мови», – розповів Мондриївський.

Заступник голови КМДА зазначив, що, окрім того, мешканцям Деснянського району необхідні й нові місця у ясельних групах звичайних дитячих садочків. Тому київською міською владою підтримано рішення про зміну типу й найменування трьох санаторних дошкільних навчальних закладів.

«Раніше ЗДО №520 «Юніор», ЗДО №757 та ЗДО №94 надавали як освітні, так і оздоровчі послуги для дітей із захворюванням дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту. Наразі, за інформацією медичних установ району, потреба саме в таких спеціалізованих закладах відсутня. А прийняття таких рішень Київською міською радою дасть можливість збільшити кількість місць у цих трьох дитячих садочках Деснянського району, у яких, звичайно, збережуть можливість отримання медичних послуг та харчування за особливими дієтами для тих діток, яким це необхідно», – пояснив Мондриївський.

Заступник голови КМДА додав, що зміни типу й найменування деяких закладів освіти Києва зумовлені необхідністю привести їх у відповідність до норм чинного освітнього законодавства України, оскільки в новому Законі про освіту відсутні такі типи закладів як школа-дитячий садочок та навчально-виховний комплекс, а школи І ступеню віднині називатимуться початковими школами.