78 українців одужали від Covid-19 за кордоном, — МЗС



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143 українці за кордоном лікуються від Covid-19 Фото: REUTERS

За час пандемії від коронавірусу за кордоном померли дев’ятеро українців

Станом на вечір 26 травня 143 українці за кордоном лікуються від коронавірусної хвороби.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, найбільше інфікованих українців в Італії — 121. семеро інфікованих у Чехії, четверо — у Росії, троє — в Австрії, двоє — у Швеції та по одному — в Ірландії, Молдові, Таїланді, Уругваї, Німеччині та на Мальті.

Зазначається, що загалом за кордоном одужали 78 українців та дев’ятеро померли від ускладнень.

У міністерстві повідомили, що 18 тис. 985 українців звернулися до дипломатичних установ у рамках системи «Захист».

До слова, прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.

Коронавірус в Україні

Всього 21905

Хворіють 13252

Одужали 7995

Померли 658

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Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.



