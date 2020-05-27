78 українців одужали від Covid-19 за кордоном, — МЗС
За час пандемії від коронавірусу за кордоном померли дев’ятеро українців
Станом на вечір 26 травня 143 українці за кордоном лікуються від коронавірусної хвороби.
Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, найбільше інфікованих українців в Італії — 121. семеро інфікованих у Чехії, четверо — у Росії, троє — в Австрії, двоє — у Швеції та по одному — в Ірландії, Молдові, Таїланді, Уругваї, Німеччині та на Мальті.
Зазначається, що загалом за кордоном одужали 78 українців та дев’ятеро померли від ускладнень.
У міністерстві повідомили, що 18 тис. 985 українців звернулися до дипломатичних установ у рамках системи «Захист».
До слова, прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.
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Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.