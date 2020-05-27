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    78 українців одужали від Covid-19 за кордоном, — МЗС

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    <span>143 українці за кордоном лікуються від&nbsp;Covid-19 </span> - 78 українців одужали від Covid-19 за кордоном, — МЗС
    143 українці за кордоном лікуються від Covid-19
    Фото: REUTERS

    За час пандемії від коронавірусу за кордоном померли дев’ятеро українців

    Станом на вечір 26 травня 143 українці за кордоном лікуються від коронавірусної хвороби.

    Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, найбільше інфікованих українців в Італії — 121. семеро інфікованих у Чехії, четверо — у Росії, троє — в Австрії, двоє — у Швеції та по одному — в Ірландії, Молдові, Таїланді, Уругваї, Німеччині та на Мальті.

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    Зазначається, що загалом за кордоном одужали 78 українців та дев’ятеро померли від ускладнень.

    У міністерстві повідомили, що 18 тис. 985 українців звернулися до дипломатичних установ у рамках системи «Захист».

    До слова, прем'єр Вірменії оголосив про другу хвилю Covid-19 в країні.

    Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що друга хвиля пандемії коронавірусу можлива у будь-який час.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21905
    • Хворіють
      13252
    • Одужали
      7995
    • Померли
      658

    Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.

     Читайте також: «Плаквеніл» – панацея чи отрута? Українська медицина потрапила у пікантне становище


    МЗС ЄС США Європа українці Азія хвороби ВООЗ коронавірус
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