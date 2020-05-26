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    Здоров'я

    На Буковині виявили удвічі більше нових випадків Covid-19, ніж учора

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    Сьогодні&nbsp;<span>медики на Буковині підтвердили 43 випадки зараження коронавірусом, вчора - 18</span> - На Буковині виявили удвічі більше нових випадків Covid-19, ніж учора
    Сьогодні медики на Буковині підтвердили 43 випадки зараження коронавірусом, вчора - 18
    Фото: Чернівецька ОДА

    Ймовірність заразитися коронавірусом у Чернівецькій області залишається високою, визнав голова ОДА

    На Буковині у вівторок, 26 травня, офіційно підтверджено ще 43 випадки зараження коронавірусом. Вчора чернівецькі медики підтвердили 18 випадків коронавірусної хвороби, від Covid-19 померли п’ятеро осіб.

    Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    За його словами, всього за сьогоднішню добу обласний лабораторний центр дослідив 487 нових зразків.

    Загальна чисельність інфікованих в Чернівецькій області від першого встановленого випадку складає 3144 особи.

    «Водночас 25 буковинців сьогодні одужали від Covid-19. Вони двічі отримали негативний результат тесту. Ми обов’язково повернемося до звичного життя. Але поки що не послаблюйте пильність. Ймовірність заразитися коронавірусом у Чернівецькій області залишається високою», - додав чиновник.

    Зазначимо, що у неділю Чернівецький обласний лабораторний центр у неділю дослідив 300 нових зразків на Covid-19. У результаті коронавірус підтвердили у 55 осіб. За добу 23 травня в області було зареєстровано 63 випадки Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21905
    • Хворіють
      13252
    • Одужали
      7995
    • Померли
      658

    Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.

    здоров'я Чернівецька область хвороби коронавірус
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