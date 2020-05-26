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    Кількість померлих від коронавірусу у США перевищила 100 тисяч

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    Кількість зафіксованих у світі випадків Covid-19 станом на вечір 26 травня становить 5 637 525 випадків - Кількість померлих від коронавірусу у США перевищила 100 тисяч
    Кількість зафіксованих у світі випадків Covid-19 станом на вечір 26 травня становить 5 637 525 випадків

    Кількість хворих на Covid-19 у США сягнула позначки 1,713 млн людей

    Кількість людей у Сполучених Штатах Америки, що померли внаслідок захворювання Covid-19, у вівторок перевищила 100 тисяч осіб.

    Це підтверджують дані ресурсу Worldometer, який збирає офіційну статистику захворювань у світі.

    Так, станом на 12:30 за часом у Вашингтоні (19:30 за Києвом), у Сполучених Штатах офіційно зареєстровано 100 002 померлих від хвороби, яку спричиняє новий коронавірус.

    При цьому, кількість хворих на Covid-19 у США сягнула позначки 1,713 млн людей. Повідомляється, що принаймні 468 669 осіб одужали повністю.

    Сполучені Штати зберігають лідерство за кількістю хворих і померлих від коронавірусу. Причому, найбільш критична ситуація з поширенням хвороби спостерігається в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі й Іллінойс.

    Кількість зафіксованих у світі випадків Covid-19 станом на вечір 26 травня становить 5 637 525 випадків, включаючи 349 301 летальних, 2 404 977 людей одужали.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      21905
    • Хворіють
      13252
    • Одужали
      7995
    • Померли
      658

    Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків Covid-19. За добу - 339 нових випадків, зафіксовано 21 летальних випадків, одужало 341 людина. Загалом одужало 7 575 людей, 644 летальних випадків.

    США Нью-Йорк хвороби карантин коронавірус
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