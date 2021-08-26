ABBA повертається: вперше за 39 років гурт презентує нові пісні та запустить шоу
Новий студійний запис гурту вийде завтра, 27 серпня
Популярний шведський гурт ABBA випустить п'ять нових пісень вперше після 39-річної перерви. Про це повідомляє BBC.
Квартет також готується до запуску шоу під назвою Abba Voyage, в якому голограми музикантів виконають головні хіти.
Стало відомо, що їхній новий студійний запис вийде завтра, 27 серпня. Рішення знову зібратися в студії, щоб записати нову музику, з'явилося після того, як учасники гурту оголосили про запуск проєкту Abba Voyage.
Ще у 2020 році вони заявили, що відправлять в тур віртуальних аватарів учасників групи, де вони виступлять перед публікою з усіма основними хітами. В результаті виникла ідея доповнити всім відомі пісні кількома новими творами.
Join us at https://t.co/AAFQLIrqJu #ABBAVoyage pic.twitter.com/7LYw3kojzB— ABBA Voyage (@ABBAVoyage) August 26, 2021
За словами Ульвеуса, возз'єднання колективу в студії пройшло весело, проте ніхто з артистів не хотів вирушати в тур. За словами Ульвеуса, гурт ніколи й не прагнув до світових турне. «У нас була десятирічна кар'єра, і за весь цей час ми, можливо, провели в роз'їздах місяців шість», – зізнається артист.
Обіцяний тур голограм був відкладений через пандемію, проте реліз нових пісень вирішили не відтягувати. Також джерело, близьке до оточення гурту, повідомило, що незабаром ABBA зберуть пресконференцію в Стокгольмі, щоб поділитися з публікою «великими новинами».
Пісня ABBA «Waterloo» визнана найвидатнішою композицією в історії міжнародного пісенного конкурсу Євробачення.
Квартет ABBA, який проіснував десять років – з 1972 по 1982 рік – став одним з найуспішніших за всю історію попмузики і був внесений до Зали слави рок-н-ролу.
Нагадаємо, під час фінального онлайн-концерту «Євробачення» 2020 телеглядачі назвали пісню ABBA кращою за всю історію конкурсу.
Тим часом, дощ зіпсував номери Вірки Сердючки та Віктора Павліка під час виступу на Олімпійському.
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