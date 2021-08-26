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    ABBA повертається: вперше за 39 років гурт презентує нові пісні та запустить шоу

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    Рішення знову зібратися в студії, щоб записати нову музику, з'явилося після того, як учасники гурту оголосили про запуск проєкту Abba Voyage - ABBA повертається: вперше за 39 років гурт презентує нові пісні та запустить шоу
    Рішення знову зібратися в студії, щоб записати нову музику, з'явилося після того, як учасники гурту оголосили про запуск проєкту Abba Voyage
    Фото: bbc.com

    Новий студійний запис гурту вийде завтра, 27 серпня

    Популярний шведський гурт ABBA випустить п'ять нових пісень вперше після 39-річної перерви. Про це повідомляє BBC.

    Квартет також готується до запуску шоу під назвою Abba Voyage, в якому голограми музикантів виконають головні хіти.

    Стало відомо, що їхній новий студійний запис вийде завтра, 27 серпня. Рішення знову зібратися в студії, щоб записати нову музику, з'явилося після того, як учасники гурту оголосили про запуск проєкту Abba Voyage.

    Ще у 2020 році вони заявили, що відправлять в тур віртуальних аватарів учасників групи, де вони виступлять перед публікою з усіма основними хітами. В результаті виникла ідея доповнити всім відомі пісні кількома новими творами.

    За словами Ульвеуса, возз'єднання колективу в студії пройшло весело, проте ніхто з артистів не хотів вирушати в тур. За словами Ульвеуса, гурт ніколи й не прагнув до світових турне. «У нас була десятирічна кар'єра, і за весь цей час ми, можливо, провели в роз'їздах місяців шість», – зізнається артист.

    Обіцяний тур голограм був відкладений через пандемію, проте реліз нових пісень вирішили не відтягувати. Також джерело, близьке до оточення гурту, повідомило, що незабаром ABBA зберуть пресконференцію в Стокгольмі, щоб поділитися з публікою «великими новинами».

    Пісня ABBA «Waterloo» визнана найвидатнішою композицією в історії міжнародного пісенного конкурсу Євробачення.

    Квартет ABBA, який проіснував десять років – з 1972 по 1982 рік – став одним з найуспішніших за всю історію попмузики і був внесений до Зали слави рок-н-ролу.

    Нагадаємо, під час фінального онлайн-концерту «Євробачення» 2020 телеглядачі назвали пісню ABBA кращою за всю історію конкурсу.

    Тим часом, дощ зіпсував номери Вірки Сердючки та Віктора Павліка під час виступу на Олімпійському.

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    Теги: Швеція музика артист концерт
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    ABBA повертається: вперше за 39 років гурт презентує нові пісні та запустить шоу