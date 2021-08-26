ABBA повертається: вперше за 39 років гурт презентує нові пісні та запустить шоу

Рішення знову зібратися в студії, щоб записати нову музику, з'явилося після того, як учасники гурту оголосили про запуск проєкту Abba Voyage

Новий студійний запис гурту вийде завтра, 27 серпня

Популярний шведський гурт ABBA випустить п'ять нових пісень вперше після 39-річної перерви. Про це повідомляє BBC.

Квартет також готується до запуску шоу під назвою Abba Voyage, в якому голограми музикантів виконають головні хіти.

Стало відомо, що їхній новий студійний запис вийде завтра, 27 серпня. Рішення знову зібратися в студії, щоб записати нову музику, з'явилося після того, як учасники гурту оголосили про запуск проєкту Abba Voyage.

Ще у 2020 році вони заявили, що відправлять в тур віртуальних аватарів учасників групи, де вони виступлять перед публікою з усіма основними хітами. В результаті виникла ідея доповнити всім відомі пісні кількома новими творами.

За словами Ульвеуса, возз'єднання колективу в студії пройшло весело, проте ніхто з артистів не хотів вирушати в тур. За словами Ульвеуса, гурт ніколи й не прагнув до світових турне. «У нас була десятирічна кар'єра, і за весь цей час ми, можливо, провели в роз'їздах місяців шість», – зізнається артист.

Обіцяний тур голограм був відкладений через пандемію, проте реліз нових пісень вирішили не відтягувати. Також джерело, близьке до оточення гурту, повідомило, що незабаром ABBA зберуть пресконференцію в Стокгольмі, щоб поділитися з публікою «великими новинами».

Пісня ABBA «Waterloo» визнана найвидатнішою композицією в історії міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Квартет ABBA, який проіснував десять років – з 1972 по 1982 рік – став одним з найуспішніших за всю історію попмузики і був внесений до Зали слави рок-н-ролу.

Нагадаємо, під час фінального онлайн-концерту «Євробачення» 2020 телеглядачі назвали пісню ABBA кращою за всю історію конкурсу.

Тим часом, дощ зіпсував номери Вірки Сердючки та Віктора Павліка під час виступу на Олімпійському.