Подружжя Зеленських відвідало концерт Бочеллі у Києві (фото)

Президент наголосив на важливості того, що мета заходу – благодійна

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі, який відбувся на площі Конституції в Києві. Про це глава держави повідомив в Інстаграмі.

«Разом з Оленою Зеленською відвідали концерт італійського генія Андреа Бочеллі «Голос моєї душі». Вражені дивовижною силою його співу», – написав Зеленський.

Президент також наголосив на важливості того, що мета заходу – благодійна.

Так, за словами Зеленського, зібрані кошти будуть спрямовані на створення центру сучасного мистецтва – Музею українського художника Івана Марчука.

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Як повідомлялося, заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів повідомив, що в Маріїнському парку в Києві почали встановлювати сцену до святкування Дня Незалежності прямо на місці масових поховань учасників української революції 1917-1921 років.

Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, на Національному спорткомплексі «Олімпійський» розпочався святковий концерт. Станом на сьогодні у програмі концерту 35 виконавців і гуртів.

Раніше портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Також раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

Раніше повідомлялося, що Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».