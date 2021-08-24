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    Подружжя Зеленських відвідало концерт Бочеллі у Києві (фото)

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    Подружжя Зеленських відвідало концерт Бочеллі у Києві - Подружжя Зеленських відвідало концерт Бочеллі у Києві (фото)
    Подружжя Зеленських відвідало концерт Бочеллі у Києві
    Фото: Інстаграм президента

    Президент наголосив на важливості того, що мета заходу – благодійна

    Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали концерт італійського оперного співака Андреа Бочеллі, який відбувся на площі Конституції в Києві. Про це глава держави повідомив в Інстаграмі.

    «Разом з Оленою Зеленською відвідали концерт італійського генія Андреа Бочеллі «Голос моєї душі». Вражені дивовижною силою його співу», – написав Зеленський.

    Президент також наголосив на важливості того, що мета заходу – благодійна.

    Так, за словами Зеленського, зібрані кошти будуть спрямовані на створення центру сучасного мистецтва – Музею українського художника Івана Марчука.

    Як повідомлялося, заступник голови Київської міської держадміністрації Володимир Прокопів повідомив, що в Маріїнському парку в Києві почали встановлювати сцену до святкування Дня Незалежності прямо на місці масових поховань учасників української революції 1917-1921 років.

    Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, на Національному спорткомплексі «Олімпійський» розпочався святковий концерт. Станом на сьогодні у програмі концерту 35 виконавців і гуртів.

    Раніше портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

    Також раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

    Раніше повідомлялося, що Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».

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    Теги: День Незалежності Володимир Зеленський президент Instagram концерт
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    Подружжя Зеленських відвідало концерт Бочеллі у Києві (фото)