Cупершоу на Олімпійському. Дощ зіпсував номери Вірки Сердючки та Віктора Павліка

Організатори були змушені оперативно вносити зміни в коцерт через погоду

Режисерка супершоу до Дня Незалежності Катя Царик зізналась, що була змушена міняти номери артистів через зливу, яка накрила Олімпійський увечері 24 серпня. За її словами дощ вплинув на номери Вірки Сердючки та Віктора Павліка. Про це вона розповіла в ефірі каналу «1+1».

У першому випадку виступ мав супроводжувати вихід великої кількості дітей. Але через те, що сцена стала слизькою дітям заборонили виходити на неї.

У другом: пісні Павліка мала супроводжувати відеопроекція на тканину, яка спустилась би над сценою. Але оскільки через дощ, вона б змокріла, то цей головний ефект виступу Павліка теж скасували.

Раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

До слова, під час виступу «Скрябіна» на концерті до Дня Незалежності на фан-зону одночасно впали всі дрони.

Нагадаємо, Сердючка таки заспівала своє легендарне «Раша гудбай» на концерті до Дня Незалежності.

Раніше портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбувся 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві.