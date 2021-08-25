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    Містика на концерті до Дня Незалежності: під час виступу «Скрябіна» на фан-зону одночасно впали всі дрони (відео)

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    Над стадіоном літало багато дронів, які одночасно впали на глядачів під час виступу&nbsp;гурту &laquo;Скрябін&raquo; - Містика на концерті до Дня Незалежності: під час виступу «Скрябіна» на фан-зону одночасно впали всі дрони (відео)
    Над стадіоном літало багато дронів, які одночасно впали на глядачів під час виступу гурту «Скрябін»
    Фото: скріншот відео

    За концертом з трибун та фан-зон спортивного комплексу «Олімпійський» спостерігали понад п‘ять тисяч людей

    Учора в Києві пройшов урочистий концерт до Дня Незалежності України на якому не обійшлося без надзвичайних ситуацій. Про це користувачі повідомляють у соцмережах.

    За концертом з трибун та фан-зон спортивного комплексу «Олімпійський» спостерігали понад п‘ять тисяч людей.

    «Не вірю в містику, але під час виступу гурту «Скрябін» на НСК «Олімпійський» на фан-зону одночасно впали всі дрони, які літали над стадіоном», – зауважив один з користувачів та додав відповідне відео.

    Нагадаємо, Вєрка Сердючка виступила на святковому концерті до Дня Незалежності України, який відбувся на НСК «Олімпійський».

    Раніше портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

    Також раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

    Раніше повідомлялося, що Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».

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    Теги: День Незалежності концерт
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    Містика на концерті до Дня Незалежності: під час виступу «Скрябіна» на фан-зону одночасно впали всі дрони (відео)