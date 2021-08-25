Містика на концерті до Дня Незалежності: під час виступу «Скрябіна» на фан-зону одночасно впали всі дрони (відео)

Над стадіоном літало багато дронів, які одночасно впали на глядачів під час виступу гурту «Скрябін»

За концертом з трибун та фан-зон спортивного комплексу «Олімпійський» спостерігали понад п‘ять тисяч людей

Учора в Києві пройшов урочистий концерт до Дня Незалежності України на якому не обійшлося без надзвичайних ситуацій. Про це користувачі повідомляють у соцмережах.

За концертом з трибун та фан-зон спортивного комплексу «Олімпійський» спостерігали понад п‘ять тисяч людей.

«Не вірю в містику, але під час виступу гурту «Скрябін» на НСК «Олімпійський» на фан-зону одночасно впали всі дрони, які літали над стадіоном», – зауважив один з користувачів та додав відповідне відео.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка виступила на святковому концерті до Дня Незалежності України, який відбувся на НСК «Олімпійський».

Раніше портал MUZVAR обнародував частину трек-листу концерту до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на стадіоні «Олімпійський» у Києві.

Також раніше стало відомо, скільки грошей витратили на святкування Дня Незалежності.

Раніше повідомлялося, що Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».